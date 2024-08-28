Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере до 2,5 миллиона долларов за информацию о белорусском хакере. Ранее из Польши в США был экстрадирован его предполагаемый сообщник, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Как сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства, на вознаграждение могут претендовать те, чья информация поможет арестовать и осудить предполагаемого белорусского киберпреступника Владимира Кадарию за распространение вредоносного ПО Angler.

США предъявили обвинения 38-летнему хакеру еще в июне 2023 года.

Кадарию обвиняют во взломе компьютеров миллионов пользователей без их ведома в период с октября 2013 года по март 2022 года. Следствие считает, что злоумышленник через онлайн-рекламу устанавливал программное обеспечение Angler Exploit Kit (AEK), которое позволяет киберпреступникам удаленно контролировать устройства пользователей.

Внешнеполитическое ведомство действует в рамках своей программы вознаграждений — специальной инициативы Госдепартамента по поддержке правоохранительных органов в их борьбе с транснациональной организованной преступностью. Ведомство призывает тех, кто обладает необходимой информацией, связаться с Секретной службой США либо дипломатическими представительствами страны за рубежом.

Еще один причастный к этим действиям хакер, гражданин Украины и Беларуси Максим Сильников, ранее был задержан в Испании, экстрадирован в Польшу, после чего передан американским властям в США в августе 2024 года. Третьим обвиняемым по этому делу указан 33-летний россиянин Андрей Тарасов.

Как говорится в сообщении Минюста от 12 августа, в штате Нью-Джерси, где рассматривается дело, Сильникову, Кадарии и Тарасову грозит до 27 лет лишения свободы за сговор и по 20 лет за каждый пункт мошенничества. В штате Вирджиния Сальникову также предъявлены несколько обвинений в мошенничестве, за которое ему грозит тюремный срок до 20 лет тюрьмы.