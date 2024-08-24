ФБР разыскивает российского программиста, чей криптовалютный сервис отмыл более 1 млрд долларов.

ФБР объявило в международный розыск россияна Романа Семёнова, 36-летнего уроженца Новочеркасска, по подозрению в участии в преступной деятельности, связанной со сговором с целью отмывания денег, нарушения санкций и нарушения правил ведения бизнеса.

По данным ФБР, Семёнов, являясь экспертом в области блокчейн-технологий, использовал свои навыки для разработки криптовалютного миксера Tornado Cash. Сервис, изначально позиционировавшийся как инструмент для обеспечения анонимности транзакций, на практике превратился в крупный механизм по отмыванию денег. Через Tornado Cash было отмыто более 1 миллиарда долларов преступных доходов.

Как предполагает ФБР, в апреле и мае 2022 года сервис Tornado Cash предположительно использовался Lazarus Group, северокорейской организацией по киберпреступности, находящейся под санкциями, для отмывания сотен миллионов долларов доходов. Семенов и его сообщники якобы знали, что сервис Tornado Cash, которым они управляли, участвовал в этих нарушающих санкции транзакциях. Они якобы продолжали управлять сервисом и способствовать проведению сотен миллионов долларов, помогая Lazarus Group переводить преступные доходы с криптовалютного кошелька, который был обозначен Управлением по контролю за иностранными активами как заблокированное имущество.

21 августа 2023 года федеральный суд США выдал ордер на арест Семёнова. Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, ведении нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств и нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

В настоящее время местонахождение Семёнова неизвестно: он может находиться в России, Турции или Объединенных Арабских Эмиратах — в этих странах у него есть установленные связи. В объявлении о розыске его описывают как белого мужчину с каштановыми/коричневыми волосами и зелеными глазами, хотя не исключается, что он мог изменить внешность.

Всех, у кого есть информация о местонахождении Семенова, ФБР просит связаться с ними или с ближайшим американским посольством.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship