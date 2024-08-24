Medicaid: четвертая часть американцев может потерять страховку

Крупнейшая в стране программа медицинского страхования Medicaid в настоящее время обеспечивает бесплатное или недорогое страхование более чем 83 миллионам человек в США. Но примерно 23 миллиона человек, в том числе 3 миллиона детей, потеряли или могут потерять страховое покрытие из-за прекращения действия непрерывного страхования в эпоху пандемии, также известного как «большое сокращение». Из 23 миллионов человек, почти половина из которых – дети, которые потеряют или утратили страховку после пандемии, 69% были исключены из участия не потому, что они не имели права на участие, а из-за бумажной волокиты и процедурных формальностей.

Расширение Medicaid для устранения разрыва в охвате является одним из наиболее важных способов, с помощью которых штаты могут увеличить уровень охвата и добиться справедливости в отношении здоровья, особенно после сокращения. Тем не менее, 10 штатов, в основном южные, по-прежнему предпочитают не расширять свои программы Medicaid в соответствии с Законом о доступном медицинском обслуживании. В этих штатах наблюдается одно из самых серьезных неравенств в отношении здоровья в стране.

На еженедельном брифинг ЕМС для этнических СМИ 9 августа спикеры обсудили, как усилить программу Medicaid, чтобы обеспечить справедливое медицинское страхование для всех, и почему штаты должны действовать, чтобы устранить разрыв в охвате, который непропорционально затрагивает цветные сообщества.

“Из-за бюрократических препятствий, через которые людям приходится прыгать, прошлый год был похож на выписку со стероидами, даже для многих, кто все еще имеет право,” — сказала по поводу пробелов в покрытии Medicaid Кэтрин Хэмпстед, старший политический советник Фонда Роберта Вуда Джонсона. “69% этих исключений связаны с проблемами с оформлением документов, а не с отсутствием права на участие, и почти четверть из 20 миллионов человек, исключенных из Medicaid с начала переопределения, по состоянию на апрель 2024 года все еще не имеют страховки.”

“Medicaid — крупнейший источник медицинского страхования в стране, но в него вкладывают как федеральные, так и деньги штата, так что существует примерно 50 различных программ от штата к штату,” — объяснила Хэмпстед, добавив, что переопределение особенно усугубляет пробелы в покрытии для групп населения, для которых изначально была разработана Medicaid, таких как группы с низким доходом, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, дети и беременные женщины. Разрывы в медицинском покрытии также непропорционально затрагивают цветные сообщества — особенно в 10 штатах, в основном на юге, которые не расширили пределы дохода Medicaid со 100% до 138% от федерального уровня бедности (FPL) для взрослых в возрасте от 19 до 64 лет.

Такое расширение FPL разрешено Законом о доступном медицинском обслуживании и было постановлено Верховным судом в 2012 году как необязательное для каждого штата. По состоянию на 2024 год FPL составляет $14 580 для человека, 138% от которого составляет $20 783; или $24 860 для семьи из трех человек, 138% от которого составляет $35 632.

“В штатах, которые не расширили пределы FPL — например, Флорида, Техас, Джорджия, Алабама и Миссисипи — существует разрыв в покрытии, когда два-три миллиона человек, в основном цветное население, находятся в очень плачевном положении, когда они слишком бедны, чтобы получить субсидируемое рынком покрытие, но при этом не имеют права на Medicaid, потому что предел права на участие в их штате слишком низок,” — сказала Кэтрин Хэмпстед.

“Несмотря на наше название, молодые люди не непобедимы,” — сказала Марта Санчес, директор по политике в области здравоохранения и защите прав молодежи некоммерческой организации Young Invincibles. “Мы — будущее нашей рабочей силы и экономики США, и мы не можем позволить себе продолжать ухудшать свое здоровье.”

Около 30% молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет не имеют страховки, что выше, чем в любой другой возрастной группе: то есть каждый пятый молодой человек не застрахован. Между тем, исследование CDC 2019 года показывает, что по крайней мере половина молодых людей страдает по крайней мере одним хроническим заболеванием, таким как диабет, рак или проблемы с психическим здоровьем. После пандемии наблюдается рост этих заболеваний, а треть всех молодых людей — и половина людей в возрасте от 18 до 24 лет — сообщают о симптомах психического заболевания.

Американское онкологическое общество также сообщает об увеличении уровня заболеваемости раком среди молодых людей; особенно тех типов, которые ассоциируются с пожилыми людьми, такими как рак толстой кишки.

“Мы находимся в кризисе, когда наши системы здравоохранения не удовлетворяют потребности наших молодых людей, которые часто находятся на этапе перехода от Medicaid, потому что нет расширения, им продают студенческие медицинские планы или они не знают, как зарегистрироваться в других планах,” — сказала Марта Санчес.

“Я выросла на Medicaid и никогда не понимала всех преимуществ, которые у меня были, пока я не перешла в колледж,” — объяснила она. “Я проходила ежегодные осмотры, вакцинацию и стоматологическую помощь, но я понятия не имела о преимуществах для психического здоровья. И мы слышали это от других молодых людей, которые поделились тем, что они бы воспользовались ресурсами для психического здоровья, но понятия не имели, что это покрывается. Нам нужно не только расширение Medicaid, но и повышение медицинской грамотности, чтобы люди могли действительно пользоваться своим покрытием.”

После переопределения в Medicaid по состоянию на июль 2024 года зарегистрировано на 5,5 меньше детей в возрасте до 18 лет.

“Многие из этих детей по-прежнему имеют право на участие, и нам нужно вернуть их в программу, особенно в школу прямо сейчас,” — сказала Джоан Алкер, исполнительный директор и соучредитель Центра детей и семей и научный сотрудник Джорджтаунского университета. Чистые изменения в регистрации Medicaid резко различаются между штатами, при этом наибольшее падение по количеству составило 1,3 миллиона детей в Техасе, примерно 542 600 детей во Флориде и 373 000 детей в Калифорнии. Наибольшее падение в процентном отношении наблюдается в Юте, где на 34,5% меньше детей, получающих Medicaid; в Колорадо, где на 30,9% меньше детей; и в Техасе, где на 29,1% меньше детей.

“Мы слышали, что родители откладывают уход, потому что у них нет страховки, и просто надеются, что их ребенок не заболеет. Что детям приходится пропускать прием лекарств, не брать ингаляторы и не проходить лечение поведенческих расстройств,” — сказала Джоан Алкер. “Дети обходятся нашей системе здравоохранения недорого, но им нужен регулярный уход, поэтому даже небольшой перерыв подвергает семью большим медицинским счетам, а без этого регулярного ухода дети хуже учатся. Многие из этих детей по-прежнему имеют право на Medicaid. Любой перерыв в покрытии неприемлем.”

“Цена, которую Америка платит за предоставление штатам огромных полномочий в отношении своих программ Medicaid, чрезвычайно высока,” — сказал Стэн Дорн, директор проекта политики здравоохранения в UnidosUS. “У семьи очень разная вероятность получить медицинскую помощь, основываясь только на штате, в котором они проживают.”

“Чтобы преодолеть эти разрывы в покрытии между штатами, нужно сделать административное бремя совершенно несущественным для как можно большего числа людей с помощью безбумажного права на участие; лингвистически и культурно доступной помощи в регистрации; автоматического продления квалифицированных людей с использованием информации о налогах и заработной плате, которая уже есть у правительства; и предоставления непрерывного покрытия в случае отсутствия документов,” – предложил Стэн Дорн.

Поскольку штаты платят процент от стоимости каждого зачисленного в Medicaid, Дорн также предложил создать федеральные стандарты для показателей штата по переопределению, чтобы стимулировать штаты, которые не хотят платить. Штаты, которые превышают стандарты, получат бонус, как это было сделано с Программой медицинского страхования детей в 2009 году. Для штатов, которые не соответствуют стандартам, он предложил отложить федеральные выплаты до тех пор, пока штат не улучшится, при этом предотвращая прекращение медицинского покрытия семей.

“Мы обнаружили, что штаты с наихудшими проблемами с точки зрения людей, теряющих покрытие, вложили наименьшее количество денег в свою инфраструктуру права на участие в страховании. Так что в конечном итоге это вопрос ценностей,” — Стэн сказал Дорн. “Готовы ли чиновники штатов вкладывать достаточно денег в управление программой Medicaid, которой они доверили бы медицинское обслуживание своей семьи? Некоторые готовы вкладывать средства в системы, которые работают для семей и поставщиков, а другие — нет.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.