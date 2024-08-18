Гражданин Украины экстрадирован в США за участие в международной схеме «кардинга».

Гражданин Украины, 49-летний Вячеслав Александрович Басович, был экстрадирован в Соединенные Штаты из Германии для предъявления федеральных обвинений за его предполагаемое участие в международной схеме «кардинга» – краже личной и финансовой информации жертв, включая информацию, связанную с кредитными картами, банковскими картами, дебетовыми картами или другими устройствами доступа, и использованием этой информации для получения денег, товаров или услуг без разрешения или согласия жертв.

По версии обвинения, в результате этой схемы было получено более 1,8 миллиона долларов мошеннических платежей по кредитным и дебетовым картам.

Басович был арестован в Германии 19 декабря 2023 года и экстрадирован в США 8 августа 2024 года. Он обвиняется в сговоре с использованием электронных средств связи, мошенничестве с устройствами доступа и сговоре с целью отмывания денег.

Согласно обвинению, с октября 2013 года по февраль 2022 года Басович вступил в сговор с другими людьми с целью участия в международной схеме «кардинга»: Басович с сообщниками получили персональные данные и данные платежных карт жертв и использовали украденную информацию для несанкционированного снятия средств с кредитных и дебетовых карт.

Мошенники снимали от $7 до $15 и поэтому оставались незамеченными. Басович и его сообщники совершили более 148 000 мошеннических транзакций на общую сумму более 1,8 миллиона долларов и с использованием платежных карт жертв было совершено более 5100 мошеннических платежей.

“Жадность не знает границ, но и справедливость не имеет границ,” — заявила прокурор Дена Дж. Кинг, прокурор США Западного округа Северной Каролины.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит максимальное наказание в виде 20 лет заключения за сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств и сговор с целью отмывания денег; и 10 лет тюрьмы за мошенничество с устройствами доступа.