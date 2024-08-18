Житель Бруклина осужден за схему отмывания денег в связи с кражей десятков миллионов долларов.

55-летний Алекс Левин был признан виновным федеральным жюри в Бруклине по двум пунктам обвинения в сговоре с целью отмывания денег и в сговоре с целью нарушения Закона о поездках в связи с его ролью в схеме, которая привела к краже миллионов долларов и имущества из сейфовых ячеек в нескольких банках за пределами США, в том числе в Украине, России, Северной Македонии, Молдове, Латвии, Узбекистане и Азербайджане, сообщает Департамент юстиции.

Левину грозит до 10 лет лишения свободы.

Как было доказано в суде, в период с марта 2015 года по октябрь 2019 года Левин был членом сложной группы, которая атаковала иностранные банки, у которых не было надежных средств безопасности. Участники сговора выдавали себя за клиентов банков и арендовали сейфовые ячейки. Получив доступ к сейфовым помещениям, заговорщики с помощью специального медицинского оборудования сфотографировали внутреннюю часть замков сейфов других клиентов. Используя эти фотографии, они изготовили дубликаты ключей от сейфовых ячеек, чтобы похитить деньги и ценности у клиентов банков.

В этой схеме роль Левина заключалась в том, что он помогал отмывать доходы от схемы в США, он также использовал банковские счета в Соединенных Штатах для приобретения сложного фото-оборудования, которое использовалось при кражах, включая бороскопы. Его адвокат настаивал, что Левин не знал, для чего будет использоваться оборудование, которое он приобретал, поэтому его действия не являются преступлением.

По этому делу обвиняемыми также проходят 56-летний Вэл Купер и 49-летний Гарри Смит. Вместе с Левиным они, по версии обвинения, украли более 30 миллионов долларов из более чем двух десятков европейских банков. Обвиняемые были замечены камерами наблюдения в банковском хранилище во время ограбления в Риге.