Губернатор Ньюсом подписал более строгие законы, направленные на борьбу с преступностью в розничной торговле и кражами.

16 августа Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал 10 законов о борьбе с преступлениями против собственности, которые устанавливают новые жесткие наказания для рецидивистов, предоставляют дополнительные инструменты для судебного преследования за уголовные преступления и принимают жесткие меры в отношении серийных магазинных воров, воров в розничной торговле и автомобильных грабителей.

В январе текущего года губернатор Ньюсом призвал законодателей из обеих партий принять законы, которые бы лучше помогали правоохранительным органам и прокурорам защитить население и привлекали преступников к ответственности, в связи с чем 16 августа было подписано 10 новых законов об общественной безопасности.

Законы предлагают новые инструменты для поддержки текущих усилий по привлечению преступников к ответственности за грабежи, преступления против собственности, кражи в розничной торговле и кражи автомобилей.

Что делают эти новые законы:

– Ужесточают наказания для лиц, занимающихся розничной торговлей и кражами имущества, требуют ужесточения наказаний за крупномасштабные операции — введение более жестких обвинений в уголовных преступлениях и продление сроков тюремного заключения.

– Увеличивают правоприменение и судебное преследование: усиливают существующие законы, гарантирующие, что полиция может арестовывать подозреваемых в краже в розничной торговле при наличии вероятной причины, даже если полицейские не были свидетелями совершаемого преступления.

– Суммируют стоимость ущерба для достижения пороговых значений для тяжкого преступления: разрешает агрегирование украденных товаров, позволяя прокурорам объединять стоимость нескольких украденных предметов — даже среди разных жертв и округов — чтобы помочь достичь порога для крупного тяжкого преступления.

– Вводятся новые наказания для преступников, наносящих ущерб бизнесу и имуществу в ходе кражи.

– Борятся со взломами и кражами автомобилей: добавлены новые и ужесточены наказания за хранение предметов, украденных из автомобиля с целью перепродажи, а также разрешено судебное преследование за кражу автомобильного имущества, независимо от того, был ли автомобиль заперт.

– Отменяют положения о прекращении кражи в розничной торговле: сохраняют важные законы об организованной розничной преступности и целевые группы для защиты сообществ. Срок действия закона об организованной розничной торговле истекал бы 1 января 2026 года.

Законодательство Калифорнии предоставляет правоохранительным органам и прокуратуре инструменты для ареста и предъявления обвинений подозреваемым, причастным к организованной преступности в розничной торговле, включая тюремное заключение на срок до трех лет за организованные кражи в розничной торговле.

Штат занимает 10-е место в стране по жесткости порога, позволяющего прокурорам предъявить подозреваемым обвинение в совершении уголовного преступления, — $950 долларов.

Для сравнения: 40 других штатов, включая Техас ($2500), Алабаму ($1500) и Миссисипи ($1000), требуют более высоких сумм для предъявления подозреваемым обвинений в совершении уголовного преступления.