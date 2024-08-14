Беседа Маска и Трампа: Путин и Ким Чен Ын “умные и злобные”, Камала – леворадикальный лунатик.

В понедельник вечером, 12 августа, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп дал интервью Илону Маску, которое траслировалось в соцсети Х.

Беседа началась после почти сорокапятиминутной задержки, которую Маск объяснил DDoS-атакой, в итоге не все желающие смогли посмотреть прямую трансляцию.

Когда интервью, наконец, началось, около 1 миллиона человек смотрели его в прямом эфире. Миллиардер начал разговор, сказав, что это обычная беседа, а не интервью, которое предполагает сложные вопросы. Сначала Трамп и Маск обсудили покушение на кандидата в президенты в Пенсильвании.

Во время беседы Дональд Трамп подверг резкой критике президента США Джо Байдена и обвинил его во вторжении на Украину. Традиционно он заявил, что Россия не вторглась бы на Украину, если бы Байден не был президентом.

Трамп также заявил, что его крепкие отношения с президентом России Владимиром Путиным могли бы предотвратить конфликт и что Путин “уважал” его:

“Я знаю Путина очень хорошо, мы с ним прекрасно ладили, — в очередной раз повторил Трамп. — Он уважал меня”.

Он настаивал, что предостерегал Путина от каких-либо действий, говоря “Не делай этого. Ты не сможешь этого сделать, Владимир”. 45-й президент сообщил, что якобы советовал Путину не вторгаться в Украину. Отдельно отметив, что Путин и Ким Чен Ын “умные и злобные”.

“Когда они видят Камалу или сонного Джо, они не могут в это поверить,” — добавил кандидат в президенты от Республиканкой партии.

Маск попытался поговорить с Трампом об изменении климата, о сокращении бюджета, сказав, что “был бы рад помочь такой комиссии”, на что Трамп ответил, что Маск как никто знает, как урезать расходы, похвалив его за увольнение сотрудников компании.

Бывший президент много говорило о себе, представляя себя жертвой охоты на ведьм — уголовных дел и судебных процессов, которые были инициированы против него в последние годы:

“Это ужасная вещь, такого никогда не происходило в истории нашей страны. Такое бывает в банановых республиках, в странах третьего мира.”

В конце беседы кандидат в президенты поблагодарил бизнесмена за предоставленную площадку и шутливо поинтересовался, будет ли его выступление оплачено. Самый богатый человек в мире рассмеялся и призвал голосовать за Дональда Трампа:

“Вы — путь к процветанию, а Камала — нет.”