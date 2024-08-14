Гражданин России Павел Кублицкий и гражданин Казахстана Александр Ходырев обвиняются в кибермошенничестве в США, согласно документам, опубликованным в электронной базе данных Окружного суда США по Среднему округу Флориды.

Как утверждается в этих документах, оба мужчины были вовлечены в деятельность платформы WWH в даркнете, которая использовалась для покупки украденных банковских данных, поддельных документов и найма хакеров.

Согласно данным следствия, платформа WWH представляла собой онлайн-рынок, предназначенный исключительно для содействия преступной деятельности. Члены этой платформы использовали её для торговли данными, логинами и паролями, персональными данными, вредоносным ПО и поддельными удостоверениями личности. Кублицкий и Ходырев, как предполагается, были одними из администраторов этой платформы.

По данным Департамента внутренней безопасности США, Кублицкий и Ходырев прибыли в Южную Флориду в декабре 2022 года, запросив убежище и указав один и тот же адрес проживания. Вскоре после прибытия Кублицкий открыл счет в Bank of America с первоначальным взносом в 50 000 долларов, а Ходырев приобрел автомобиль Corvette за 110 000 долларов наличными, несмотря на отсутствие доказательств их занятости в США.

Согласно данным банковским записям и социальным сетям, Кублицкий арендовал роскошную квартиру в Санни-Айлс-Бич, Флорида, и проводил время на пляжах и туристических достопримечательностях, таких как Sea World в Орландо.

На основании имеющихся данных, следствие считает, что Кублицкий и Ходырев нарушили законы США, занимаясь торговлей устройствами несанкционированного доступа и их хранением.