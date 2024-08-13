Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли под контроль 74 населенных пункта в Курской области России. Он подчеркнул, что украинские войска продолжают расширять территорию активных действий. Президент выразил благодарность всем солдатам и командирам, которые участвуют в этих операциях, а также тем, кто пополняет обменный фонд пленными российскими солдатами.

Зеленский отметил, что сотни российских военных сдались в плен, и им будет предоставлено гуманное обращение, которого они, по его словам, не получали даже в своей армии. Также он обсудил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и представителями Верховной Рады обеспечение своевременных выплат и премий всем украинским военным, выполняющим боевые задачи на территории России, подчеркнув важность избежания бюрократических препятствий.

Кроме того, на специальном совещании обсуждались новые законодательные инициативы, которые Украина планирует принять в августе для усиления своей защиты. Зеленский также упомянул о подготовке работы по обеспечению энергетической безопасности, в которой приняли участие представители 40 стран и международных организаций.

В завершение своего обращения Зеленский призвал украинцев действовать так же сплоченно и эффективно, как это было в первые недели войны, отметив, что каждый шаг на фронте приближает мир и безопасность для Украины.