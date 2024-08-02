Преступления на почве ненависти против ЛГБТК+ сообщества продолжают расти.

По словам генерального прокурора Калифорнии Роба Бонты, количество зарегистрированных преступлений на почве ненависти против ЛГБТК+ сообщества продолжает расти «тревожными темпами», несмотря на то, что общее количество зарегистрированных преступлений на почве ненависти снизилось на 7,1% в 2023 году по сравнению с 2022 годом.

Данные, представленные в Департамент юстиции в 2023 году, показывают, что в период с 2022 по 2023 год поступило 405 сообщений о преступлениях на почве ненависти, мотивированных предубеждениями по поводу сексуальной ориентации (рост на 3,6% по сравнению с предыдущим годом) и 76 случаев преступлений на почве ненависти, мотивированных предубеждениями против трансгендеров или гендерно-нонконформистов (рост на 7,04% по сравнению с предыдущим годом).

Представители Департамента гражданских прав Калифорнии, общественных организаций, которые сотрудничают с первой в истории штата многоязычной горячей линией «CA vs Hate», и защитники ЛГБТК+ обсудили этот рост, в том числе то, как люди могут по-разному переживать ненависть и дискриминацию в зависимости от их расы, возраста, класса, пола, сексуальности и др.

Кроме того, недавний опрос LA Times/NORC, посвященный сообществам ЛГБТК+, показывает, что, хотя большинство американцев принимают однополые браки, однополые пары, воспитывающие детей, и законы, защищающие квир-людей от дискриминации на работе, их одобрение падает для трансгендерных и небинарных людей всех возрастов.

Спикеры на брифинге EMS для этнических СМИ 18 июля поделились своими взглядами на эти проблемы, а также на рост уровня ненависти в Калифорнии и на национальном уровне. Они также обсудили последние данные за первый год кампании «CA vs Hate», продемонстрировав, как сообщество ЛГБТК+ помогло сформировать горячую линию и получило поддержку со стороны новой горячей линии для сообщений и услуг, предоставляемых через сеть координации ухода.

Из 2303 преступлений на почве ненависти, о которых было сообщено Генеральному прокурору Калифорнии в период с 2022 по 2023 год, преступления, мотивированные сексуальной ориентацией и полом, вместе составили 24,2%. Число случаев предвзятости против ЛГБТК+ в целом увеличилось на 86,4% в 2023 году по сравнению с 2022 годом.

“Эти данные занижены,” — сказала Бекки Монро, заместитель директора по стратегическим инициативам и внешним связям Калифорнийского департамента гражданских прав. “Мы напрямую слышим от этих сообществ, что многие из них не чувствуют себя в безопасности, сообщая об этом, или что информация передается неточно.”

Она рассказала, что в ответ на это в марте 2023 года была открыта горячая линия CA vs Hate, чтобы помочь калифорнийцам сообщать о ненависти и преодолевать ее, связывая их с органами штата, а также с сотнями общественных организаций, предоставляющих ресурсы, включая юридическую помощь, консультирование, психиатрическую помощь и социальные услуги. Горячая линия предоставляет услуги по всему штату более чем на 200 языках, а онлайн-ресурсы можно загрузить более чем на 24 языках.

Сообщить о нарушении можно на сайте CAvsHate.org или по телефону 1-833-8NO-HATE с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. по тихоокеанскому стандартному времени с возможностью оставить голосовое сообщение и получить ответный звонок в нерабочее время.

“Помимо преступлений мы реагируем на все формы ненависти,” – продолжила Бекки Монро. “Недавно я услышала от молодой афроамериканки из Сан-Франциско, что каждый раз, когда она заходила в магазин, за ней и ее семьей следили. Она сказала: “Возможно, это и не преступление, но оно причиняет мне вред”. И мы связали ее с организациями, возглавляемыми людьми, которые поделились опытом дискриминации. Если вы будете сообщать, вы получите поддержку.”

“Среди смертей ЛГБТК более 40% в среднем в год составляют цветные транс-женщины,” — сказала Тони Ньюман, директор Коалиции за справедливость и равенство в движениях при Национальном совете меньшинств по СПИДу; Председатель совета директоров TransCanWork; и преподаватель Центра трансгендерной стратегии.

По ее словам, в 2023 году 84% из 32 жертв насилия со смертельным исходом среди трансгендеров в США, задокументированных Кампанией по правам человека, были цветными людьми; 50% были чернокожими трансгендерными женщинами.

“У меня 30-летний опыт цветной трансженщиной. Я окончила Уэйк Форест и оказалась бездомной, без семьи и друзей. Я пережила и знаю, что значит не иметь дом и как выглядит ненависть, вблизи и лично,” — сказала Тони Ньюман. “Около 36% транс-жертв в 2023 году были убиты партнером, другом или членом семьи; 78% были убиты из огнестрельного оружия.”

“Многие из этих женщин находятся за чертой бедности и сталкиваются с отсутствием работы и финансовой безопасности, что подвергает их более высокому риску насилия, часто происходящего внутри страны,” — продолжила она. “Чтобы решить проблему насилия, нам также необходимо решить проблему несправедливого обращения, неравных возможностей, прожиточного минимума и здравоохранения. Мы — американцы. Мы не просим особого обращения, а просто справедливого обращения.”

“В ходе своей работы я обнаружила, что наибольшую долю целевой группы составляют ЛГБТК+ и люди без документов, — сказала Энди Руис, первый штатный адвокат, нанятый в клинике общественного здравоохранения Сент-Джонс, партнере CA vs Hate в Лос-Анджелесе. “Я нашла очень полезным провести параллель этой работы с моей иммиграционной работой, когда речь идет о нежелании жертв сообщать о преступлениях на почве ненависти в правоохранительные органы.”

“Часто люди пытаются сообщить о случаях ненависти, но их отпугивают, а затем они неохотно обращаются в правоохранительные органы, когда инциденты обостряются и они подвергаются физическому нападению,” — объяснила Руис. “Один человек обратился в Сент-Джонс за помощью, поскольку во время пандемии его обманом заставили завязать отношения с членом банды через приложение для знакомств для геев. Этот человек очень хорошо был знаком с другим человеком, который пришел к нему домой с ножом, и другими членами банды, которые полностью ограбили его дом. Человек позвонил в правоохранительные органы, где его обвинили и сказали, что ему не следует встречаться с незнакомцами.”

“Этого человека уже представлял другой адвокат, который закрыл дело, потому что не хотел проблем с правоохранительными органами,” — продолжила Энди Руис. “Моя работа не состоит в том, чтобы поддерживать дружеские отношения с внешними агентствами. Это чтобы помочь вам. Мы внесли поправки в полицейский отчет этого человека, чтобы показать предвзятость, и помогли ему подать заявление на получение визы U как жертве квалифицированного преступления.”

“Меня, как трансгендера, это научило меня тому, что иногда система будет работать против тебя, но ты должен продолжать с ней работать,” — добавила Руис.

“Я много лет работал учителем в средней школе и хотел сделать свой класс безопасным. Однако этого было недостаточно. За эти годы я потерял пять учеников из-за самоубийства, и они останутся со мной на всю оставшуюся жизнь,” — сказал Ариес Риверс Юмул, который сейчас координирует поддержку ЛГБТК+ на уровне округа и штата в Управлении образования округа Санта-Клара.

“Неудивительно, что студенты ЛГБТК+ слишком часто прогуливают занятия, имеют более низкую успеваемость и работают в системах приемной молодежи и ювенальной юстиции,” — продолжил он. “Когда я разговаривал со студентами ЛГБТК+, которые неоднократно бывали в этих системах, они говорили мне, что чувствуют себя там в большей безопасности, чем снаружи.”

Юмул также является частью коллектива преподавателей штата, который помог разработать законопроект штата Калифорния, такой как SB 760, который гарантирует доступ к туалетам всех полов для учащихся K-12; закон AB 5, который требует от государства разработать онлайн-тренинг культурной компетентности ЛГБТ+ для учителей 7-12 классов; и закон AB 1078, запрещающий запрет на книги и цензуру учебников в более чем 10 000 школах штата.

“Школы — один из последних бастионов государственной службы,” — добавил Юмул. “Как преподаватели, мы находимся на переднем крае обеспечения безопасности учащихся. Молодежь ЛГБТК+ входит в число наиболее уязвимых, и мы пытаемся обеспечить такую ​​же заботу о них, как и обо всех остальных.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.