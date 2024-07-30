Патрульные офицеры полиции Тигарда, штат Вашингтон, получили сообщение о попытке вооруженного угона автомобиля около ресторана, расположенного в одном из районов города.

По прибытию на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что двое подозреваемых с оружием в руках пытались завладеть автомобилем 36-летнего Александра Атанасова.

После неудачной попытки подозреваемые скрылись, однако одного из них, 23-летнего Кайла Флетчера, быстро обнаружили при помощи полицейских с собаками.

Во время поиска второго подозреваемого из ресторана, расположенного неподалеку, поступило сообщение о странно ведущем себя посетителе. Им оказался 38-летний Эндрю Дибенедетто, прибывшие на место сотрудники полиции задержали его.

В ходе следственных мероприятий у него был изъят предмет, похожий на оружие, а также вещества в форме таблеток и порошка, предположительно являющиеся наркотическими средствами; они направлены на экспертизу.

Кайлу Флетчеру предъявлено обвинение в покушении на ограбление первой степени. Эндрю Дибенедетто был отпущен после допроса. Материалы в отношении него переданы в окружную прокуратуру округа Вашингтон для принятия процессуального решения.

Сообщается, что Атанасов также был арестован по обвинениям округов Вашингтон и Клакамас.