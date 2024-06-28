Хотя Калифорния достигла самого низкого уровня по количеству незастрахованных людей в 2022 году, барьеры в доступе к своевременному, качественному и справедливому медицинскому обслуживанию по-прежнему сохраняются для многих калифорнийцев. Эти пробелы в доступе приводят к неравенству в отношении здоровья, поскольку люди из малообеспеченных групп населения — особенно люди с низкими доходами и цветные люди — страдают от более высоких показателей заболеваемости и смертности.

За последнее десятилетие Департамент здравоохранения Калифорнии (DHCS) сделал исторические инвестиции в устранение неравенства в отношении здоровья путем преобразования Medi-Cal, в том числе: расширение Medi-Cal на всех калифорнийцев с низкими доходами, независимо от иммиграционного статуса; устранение требования «проверки активов», чтобы при определении права на участие в программе Medi-Cal учитывался только доход; расширение языкового доступа, чтобы члены могли получать услуги устного перевода; и создание новых механизмов поддержки сообщества, которые обеспечивают уход с учетом культурных особенностей далеко за пределами кабинета врача, включая жилищную помощь, специальное медицинское питание и услуги личного ухода.

Продолжая эту приверженность обеспечению справедливости в отношении здоровья, руководители DHCS отправились в тур по штату, чтобы выслушать участников Medi-Cal, которые на собственном опыте столкнулись с неравенством в отношении здоровья. Эти слушания, организованные общественными организациями, стали первым этапом дорожной карты DHCS Health Equity, новой многолетней инициативы, направленной на создание системы Medi-Cal, в большей степени ориентированной на участников.

После завершения первого этапа дорожная карта по обеспечению равенства в здравоохранении теперь будет разрабатываться на этапе совместного проектирования, в ходе которого будут учитываться отзывы участников, чтобы сделать Medi-Cal более справедливым.

Во время этого пятого из серии брифингов Medi-Cal для этнических СМИ 18 июня руководители DHCS и местные поставщики медицинских услуг обсудят дорожную карту по обеспечению равенства в здравоохранении, то, как ее реализация выглядит на местах, и предстоящий путь к более справедливому Medi-Cal.

“Кто вы и где вы живете, не должно определять, насколько хорошо вы живете,” — сказала Памела Райли, главный специалист по вопросам справедливости в сфере здравоохранения и помощник заместителя директора по качеству и управлению здоровьем населения в DHCS.

“Поскольку в программе Medi-Cal зарегистрировано почти 15 миллионов калифорнийцев, она уже предприняла значительные шаги для обеспечения справедливости, — продолжила она, — наш первый шаг — сделать покрытие Medi-Cal доступным для всех людей, имеющих право на доход, независимо от возраста или иммиграционного статус по состоянию на 1 января 2024 года.”

Другие исторические меры включают отмену ограничений на активы, поэтому при определении права на участие в программе Medi-Cal учитывается только доход; создание Консультативного комитета участников для предоставления отзывов о программах Medi-Cal; расширение языкового доступа, чтобы члены могли получать услуги устного перевода на 18 языков; и создание новых служб общественной поддержки, которые предоставляют услуги, выходящие далеко за рамки кабинета врача, такие как жилищная помощь, модификация доступности дома, здоровое питание и транспорт на прием к врачу и обратно.

“Чтобы более непосредственно выслушать наших членов и понять, в чем заключаются наши самые большие различия в состоянии здоровья и как мы можем их улучшить, DHCS также запустило трехэтапную Инициативу по обеспечению справедливости в отношении здоровья,” — сказала Памела Райли.

На первом этапе, начавшемся в ноябре 2023 года и сейчас завершенном, сотрудники DHCS провели 11 слушаний, организованных общественными организациями по всему штату, чтобы выслушать сотни участников Medi-Cal о проблемах, которые мешают им получить необходимую им медицинскую помощь — особенно для представителей цветных сообществ, людей с ограниченными возможностями, жителей сельской местности и людей с проблемами поведенческого здоровья, такими как злоупотребление психоактивными веществами.

“Мы часто слышали от участников, что они хотят, чтобы Medi-Cal покрывала определенные услуги, которые уже были покрыты, например, стоматологическую, офтальмологическую или психиатрическую помощь, что говорило нам о том, что наше общение можно улучшить,” — сказала Райли.

“Они также хотели чувствовать, что их уважают и слушают на их родном языке,” — продолжила она. “Поэтому мы потребовали, чтобы все наши медицинские учреждения имели услуги переводчика на основных языках, которых по состоянию на 2021 год насчитывается 18 по всему штату, включая арабский, китайский, Хинди, хмонг, русский, испанский и вьетнамский.”

“Наряду с отчетом о прослушивании отзывов об туре, который будет опубликован в следующем году, второй этап будет включать использование этих отзывов для выявления общих тем,” – добавила она, а на третьем будут намечены конкретные шаги, чтобы сделать Medi-Cal более доступным на местах.

“За мои 22 года здесь никогда не было ничего подобного. Это историческое событие,” — сказала Дебби Тот, президент и генеральный директор Choice in Aging.

“DHCS обратился к нам по поводу разговора с пациентами в нашем Бедфордском центре в Антиохии, который в основном обеспечивает дневной медицинский уход при болезни Альцгеймера и переходный уход за пределами/из учреждений сестринского ухода, потому что вы могли видеть в действии социальные детерминанты здоровья. У нас есть пожилые люди, но есть и более молодые участники с низким доходом, которым может быть за 50, но их физическое здоровье такое же, как у тех, кому за 80,” — объяснила она. “Они могут быть бездомными, употреблять психоактивные вещества или нуждаться в поддержке психического здоровья.”

“Наша самая большая проблема заключалась в том, что мы работаем с населением со многими когнитивными нарушениями, такими как деменция средней и поздней стадии, которые не всегда могут напрямую выразить то, что им нужно,” — продолжила Дебби Тот, — “поэтому Майкл, наш директор программы, разбил участников на небольшие столы, а также рассказал их опекунам о том, что нужно каждому для облегчения медицинского обслуживания и доступа к языку.”

“Еще одна проблема заключается в том, что нам всегда хотелось бы набирать больше людей, но мы единственный дневной медицинский центр для взрослых в этом районе,” — добавил Майкл Уэлен, программный директор Бедфордского центра. “Поскольку многие из наших сиделок на дому могут быть довольно пожилыми, у нас была уникальная возможность скоординировать решение проблем, с которыми столкнулись как они, так и их пациенты.”

“Еще одна большая проблема — финансовая», — сказал Тот. «У нас есть Дорожная карта DHCS по обеспечению равенства в здравоохранении, у нас есть Калифорнийский генеральный план по проблемам старения, эти политические рамки, созданные для поддержки людей в их сообществах, но если у нас будет рецессия, смена администрации, если мы не сможем платить достойную заработную плату , мы потеряем инфраструктуру, как и раньше, из-за массового закрытия дневных медицинских центров для взрослых.”.

По состоянию на июнь 2024 года в Калифорнии насчитывалось менее 300 дневных медицинских учреждений для взрослых — по сравнению с 365 до Великой рецессии, когда началось закрытие по всему штату.

“Наш самый большой показатель успеха — не допускать в учреждения квалифицированного ухода людей, которые не хотят там находиться,” — сказала Дебби Тот. “Наша нынешняя де-факто система долгосрочного ухода представляет собой размещение людей по мере их старения или инвалидности, и что удивительно, так это ориентация DHCS на сообщество, а не на институциональную направленность. Они не просто раздают анкеты клиникам, а фактически узнают от сообщества, удовлетворяются ли их потребности.”

“В качестве примера смирения, необходимого для того, чтобы задавать эти вопросы. Когда я начинал в Choice in Aging, там были программы на русском, фарси и английском языках, но не было испанской программы для нужд наших испаноязычных членов сообщества — поэтому я создала ее и быстро обнаружила, что они ее не хотят,” — продолжила она. “Там были люди из Сальвадора, Мексики, Аргентины, Испании, и их послание было таким: “То, что у нас общий язык, не означает, что мы разделяем общие интересы.”

“Это был урок, который нужно было усвоить, наши потребности не обязательно основаны на одной общей характеристике,” — добавила Дебби Тот. “Важно со смирением спросить, каковы на самом деле потребности каждого, а затем адаптироваться — именно так DHCS сейчас руководит Medi-Cal.”

Elena Kuznetsova, SlavicSac.com