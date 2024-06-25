В США рассматривают возможность обязать женщин регистрироваться на случай военной мобилизации.

Группа законодателей от Демократической партии во главе с сенатором Джеком Ридом внесла в законопроект о военном бюджете положение об обязательной регистрации женщин в случае военной мобилизации. Комитет Сената на прошлой неделе одобрил законопроект с соответствующим положением, инициатива уже вызвала критику со стороны ряда политиков.

Хотя мобилизацию в стране не объявляли со времен войны во Вьетнаме более 50 лет назад и служба в армии США является добровольной, американские мужчины от 18 лет обязаны встать на военный учет.

Более четверти миллиона женщин служат в армии США на добровольной основе. Идею обязательной регистрации женщин для мобилизации начали активно обсуждать на фоне уменьшения количества желающих пойти в армию, говорят обозреватели.

Также, если исторически большинство военных специальностей было закрыто для женщин, теперь ситуация изменилась, гсказал изданию USNews Лоренс Корб, ведущий исследователь Центра Американского прогресса. Он призывает не забывать, “насколько жизненно важную роль женщины играют в армии”.

Ряд республиканцев-консерваторов резко раскритиковали идею. Сенатор-республиканец Джош Хоули в эфире Fox News сказал, что женщин “не надо принуждать служить, если они не хотят” и что “нормальные люди говорят: оставьте наших дочерей в покое”.

Сенатор-республиканец Роджер Викер, занимающий высокую должность в Комитете по вооруженным силам, заявил, что будет стремиться исключить это положение из законопроекта еще до голосования, пишет The Hill.

А вот председатель Комитета по вооруженным силам Сената, сенатор-демократ Джек Рид заявил, что США объявят мобилизацию только в “очень серьезной ситуации”, и тогда “понадобятся все дееспособные люди старше 18 лет”. Он подчеркнул, что нынешняя война будет отличаться от Второй мировой, когда основная потребность была в пехоте, и потребуются такие специальности, как киберспециалисты и другие.

В 2016 году Митч Макконнелл, который сейчас возглавляет меньшинство республиканцев в Сенате, поддерживал регистрацию женщин для военной мобилизации. За мобилизацию для женщин выступала и сенатор-республиканка Лиза Мурковски, указывает The New York Times.

Издание предполагает, что из-за значительной оппозиции, положение вряд ли получит достаточно голосов в Конгрессе.