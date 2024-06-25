“Принято элементарно делить время на прошедшее, настоящее и будущее. Но благодаря памяти прошедшее входит в настоящее, а будущее как бы предугадывается в настоящем, соединенным с прошедшим,” – академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв.

I

Так что ещё раз напомним, что первыми создателями НАТО в апреле 1949 года были 12 стран: США, Великобритания, Франция, Бельгия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия. А говоря о причине создания названного альянса Генеральный секретарь НАТО (2009-2014 гг.), датский политик Андерс фон Расмуссен сказал в апреле 2014 года: “Шестьдесят пять лет тому назад в этом месяце НАТО была создана в опасном мире. В то время как тень СССР сгустилась над Европой, 12 стран по обе стороны Атлантики объединились для защиты своей безопасности и главных ценностей: свободы, демократии, прав человека и главенства закона”. (См. интернет).

В настоящее время членами НАТО являются 32 страны, в том числе европейские страны, бывшие члены распавшегося Варшавского договора, а также Прибалтийские республики, входившие в состав тоже распавшегося СССР. И это при том, что якобы Михаилу Горбачёву кто-то обещал, что после объединения Германии и роспуска Варшавского договора НАТО не будет продвигаться на Восток, к границам тогдашнего СССР.

* * *

Однако, чтобы разобраться, почему НАТО так расширилась, вопреки чьим-то обещаниям и благодаря безответственности М. Горбачёва, доверившегося в таком серьёзном деле только словам, вместо оформления на сей счёт соответствующего документа, обратимся к фактам. А они свидетельствуют о расширении своих пределов прежде всего Советским Союзом, причём порой преступными путями. Так, в беседе с писателем Феликсом Чуевым 28 ноября 1974 года Вячеслав Молотов сказал:

– Свою задачу как министр иностранных дел я видел в том, чтобы как можно больше расширить пределы нашего Отечества. И кажется, мы со Сталиным неплохо справились с этой задачей. (Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин. М.: “ОЛМА-ПРЕСС”, 2002, с. 18).

Напомним, что эту задачу по расширению СССР Сталин и Молотов начали решать в предвоенные годы, заключив 23 августа 1939 года с Германией не только Пакт о ненападении, но и “Дополнительный секретный договор” о разделе сфер влияния в Восточной Европе. “Так что “вопрос о Прибалтике, Западной Украине, Западной Белоруссии и Бессарабии, – поведал В. Молотов Ф. Чуеву 4 февраля 1973 года, – мы решили с Риббентропом (а не с народами этих регионов?! – С.Ш.) в 1939 году”.

При этом В. Молотов сделал оговорку: “Немцы не охотно шли на то, что мы присоединим к себе Латвию, Литву, Эстонию и Бессарабию”. Так что, когда в ноябре 1940 года он был в Берлине, А. Гитлер у него даже спросил: “Ну хорошо, украинцев, белорусов вы объединяете вместе, ну, ладно, молдаван, это ещё можно объяснить, но как вы объясните всему миру Прибалтику?”

На что В. Молотов ответил: “Объясним”. (Там же, с. 19).

* * *

Во-первых, сначала поясним о том, как 31 августа 1939 года В. Молотов аргументировал депутатам Верховного Совета СССР 1-го созыва заключение 23 августа 1939 года с фашистской Германией Пакта о ненападении, конечно, умалчивая при этом о заключении в тот же день “Дополнительного секретного протокола” о разделе сфер влияния в Восточной Европе.

“23 августа 1939 года, когда был подписан советско-германский договор о ненападении, надо считать датой большой исторической важности, – подчеркнул В. Молотов. – Договор о ненападении между СССР и Германией является поворотным пунктом в истории Европы, да и не только Европы…

Советско-германский договор о ненападении кладёт конец вражде между Германией и СССР, а это в интересах обеих стран. Различие в мировоззрениях и в политических системах не должно и не может быть препятствием для устроения хороших политических отношений между обоими государствами. Только враги Германии и СССР могут стремиться к созданию и раздуванию вражды между народами этих стран. Мы стояли и стоим за дружбу народов СССР и Германии, за развитие и расцвет дружбы между народами Советского Союза и германским народом”. (СССР-Германия. 1939. Документы и материалы о советско-германских отношениях с апреля по октябрь 1939 г. Vilnius: “MOLAS”, 1939, с. 75).

А вот выдержка из Речи Председателя Совета Министров СССР тов. В. Молотова, произнесённой по радио 17 сентября 1939 г.:

– Товарищи! Граждане и гражданки нашей великой страны!

События, вызванные польско-германской войной, показали внутреннюю несостоятельность и явную недееспособность польского государства. Польские правящие круги обанкротились. Всё это произошло за самый короткий срок.

Прошло каких-нибудь две недели, а Польша уже потеряла все свои промышленные очаги, потеряла большую часть крупных городов и культурных центров. Нет больше и Варшавы как столицы польского государства. Никто не знает о местопребывании польского правительства. Население Польши брошено его незадачливыми руководителями на произвол судьбы. Польское государство и его правительство фактически перестали существовать. В силу такого положения заключённые между Советским Союзом и Польшей договоры прекратили своё действие…

Ввиду всего этого правительство СССР вручило сегодня утром ноту польскому послу в Москве, в которой заявило, что Советское правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии”. (Там же, с. 98).

Во-вторых, что касается Прибалтийских государств, то уже в конце сентября 1939 года “Председатель Совнаркома и нарком иностранных дел В. М. Молотов пригласил в Кремль посла Литвы Ладаса Наткявичюса и… заявил, что правительство Советского Союза выражает пожелание, чтобы премьер-министр или министр иностранных дел Литвы прибыли в Москву.

“В этот ответственный момент Советский Союз ждёт от Литвы исключительно дружественных действий,” – примерно такими словами Молотов, как пишет об этом Министр иностранных дел Литвы тех лет Юозас Урбшис, завершил своё заявление…

И когда 3 октября Министр иностранных дел Литвы прилетел в Москву и начались переговоры, казалось бы между представителями двух суверенных государств, “слово берёт Сталин и без обиняков (причём – нагло! -С. Ш.) заявляет, что Советский Союз договорился с Германией (с той самой гитлеровской, фашистской!), и большая часть Литвы отходит к Советскому Союзу, а узкая приграничная полоса – к Германии.

Раскладывает на столе карту Литвы и показывает проведенную на ней линию, разделяющую “владения” Советского Союза и Германии на территории независимого Литовского государства”. (Юозас. Урбшис. Литва в годы суровых испытаний 1939-1940. Вильнюс: “Минтис”, 1989, с. 25, 27).

(Как это всё похоже на действия современного руководства Российской Федерации по отношению к Украине!)

Примерно таким же путём происходило присоединение к СССР и Латвии, и Эстонии. “Я вам должен сказать по секрету, – поведал В. Молотов Ф. Чуеву 4 февраля 1973 года, – что я выполнял очень твёрдый курс. Министр иностранных дел Латвии приехал к нам в 1939 году, я ему сказал: “Обратно вы уж не вернётесь, пока не подпишете присоединение к нам”.

Из Эстонии к нам приехал военный министр, я уж забыл его фамилию, популярный был, мы ему тоже сказали. На эту крайность мы должны были пойти. И выполнили, по-моему, неплохо”. (Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин, с. 19).

* * *

Правда, присоединить к СССР всю Финляндию, как это было договорено с Гитлером и Риббентропом, не получилось – не хватило силёнок. Хотя, начиная с августа 1939 года, Ансамблем песни и пляски Ленинградского военного округа исполнялась песня братьев Покрасс на слова Анатолия Френкеля, начинающаяся куплетом:

Сосняком по откосам кудрявится

Пограничный скупой кругозор.

Принимай нас, Суоми-красавица,

В ожерелье прозрачных озёр.

А на второй день спровоцированной войны с Финляндией, то есть 1 декабря 1939 года, было создано так называемое “Народное правительство демократической республики Финляндии” во главе с членом Коминтерна, финном по национальности, Отто Куусиненым. Так что уже на следующий день в информационном сообщении Советское правительство заявило о просьбе куусиненского правительства оказать ему соответствующую помощь, а также о том, что, дескать, Финляндия и СССР уже заключили такой договор и что теперь финны воссоединятся со своими братьями по племени – карелами – для образования единого государства.

“Естественно, – пишет государственный и военный деятель Финляндии Карл Густав Маннергейм об этой очередной авантюре большевистских вождей, – никто серьёзно не воспринял заявление “народного правительства”, и листовки, которые вместе с бомбами разбрасывались над столицей и обещали “испытывающему голод народу Финляндии хлеб”, не могли вызвать ничего другого, кроме смеха. По сути, эта пропаганда только укрепляла наш внутренний фронт, поскольку этот сталинско-молотовский политический ход говорил о том, что “Москва планирует поглотить Финляндию”; поэтому, как пишет далее Маннергейм, “весь финский народ теперь осознал, что единственной возможностью спасения является полное единение для продолжения борьбы”. (Карл Густав Маннергейм. Мемуары. М.: “Вагриус”, 1999, с. 259).

“Приказ по русским войскам, попавший в наши руки в первые дни, показал, что нападающая сторона рассчитывала за несколько недель захватить всю территорию Финляндии. Войска предупреждали, чтобы они не переходили границу Швеции!”

Однако, “бои первой военной недели, несомненно, показали русскому руководству, что оно ошиблось. Не могло быть и речи о “молниеносной войне”, подобной маршу немецких войск по Польше. Надежда на быструю победу в расчёте на раздоры среди финского народа, на своё превосходство в силах и на технике провалилось, и русские поняли: предстоит тяжёлая борьба”. (Там же , с. 268).

Так что только “11 марта 1940 года в 11.00, после беспрерывной 105-дневной борьбы, наши вооружённые силы на этот раз выполнили до конца свою задачу. В тот же день, – пишет Маннергейм, – я подписал нижеследующий приказ, адресованный армии, но на самом деле он явился обращением ко всему народу Финляндии, – приказ, который передали по радио и повесили на стенах церквей всей страны.

“Солдаты славной армии Финляндии!

Между нашей страной и Советской Россией заключён суровый мир, передавший Советскому Союзу почти каждое поле боя, на котором вы проливали свою кровь во имя всего того, что для нас дорого и свято.

Вы не хотели войны, вы любили мир, работу и прогресс, но вас вынудили сражаться, и вы выполнили огромный труд, который золотыми буквами будет вписан в летопись истории…

Судьба наша сурова, поскольку нам пришлось оставить чужой расе, у которой другое мировоззрение и другие нравственные ценности, землю, которую сотни лет мы возделывали трудом и потом…

Мы с гордостью осознаём наше историческое призвание – защиту западной цивилизации, – которое мы продолжаем выполнять, призвание, веками являвшееся частью нашего наследства, но мы знаем и то, что до последнего гроша расплатились с кредитом, предоставленным нам Западом”. (Там же, с. 306, 308-309).

Поэтому все эти заявления В. Молотова, что он со Сталиным якобы “Финляндию пощадили” и “не присоединили к себе”, – откровенная ложь. Правда, Молотов признаёт, что, если бы сделали это, “имели бы рану постоянную”, так как “там ведь люди очень упорны, очень упорны. Там меньшинство было бы очень опасно”. (Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин, с.21).

При этом отметим, что мы так много внимания уделили Советско-Финской войне, чтобы показать, что В. Путин, начиная поход в феврале 2022 года в Украину, “наступил на те же грабли”, что и советское руководство в конце ноября 1939 года, начав войну с Финляндией.

Неужели у развязавшего войну против Украины, крещённого в православии, В. Путина и благославляющего российских солдат на войну с Украиной главы Русской православной Церкви, патриарха Московского и всея Руси Кирилла нет сердца: сколько душ, причём не только украинских, но и российских, они загубили из-за своих прихотей, сколько людей сделали калеками, а детей сиротами, сколько оставляют плачущими матерей и вдов, сколько украинских людей из-за них остаётся без крова?

II

В те предвоенные годы, по договорённости с немецкими нацистскими заправилами, к СССР была присоединена ещё и Бессарабия. После войны к СССР были присоединены Южный Сахалин, Курильские острова и часть Германии, ставшей Калининградской областью.

Так что на основании сказанного Ф. Чуев пишет: “…Вспоминается рассказ А. И. Мгеладзе (Первый секретарь ЦК КП Грузии в последние годы жизни И. В. Сталина), дополненный Молотовым, о том, как после войны на дачу Сталина привезли карту СССР в новых границах – небольшую, будто для школьного учебника. Сталин приколол её кнопками на стену: “Посмотрим, что у нас получилось… На Севере у нас всё в порядке, нормально. Финляндия перед нами очень провинилась (Чем? Тем, что хотелось её “скушать”? – С. Ш.) и мы отодвинули границу от Ленинграда. Прибалтика – это исконно русские земли! – снова наша, беларусы у нас теперь все вместе живут, украинцы – вместе, молдаване – вместе. На Западе нормально.” – И сразу перешёл к восточным границам: “Что у нас здесь?.. Курильские острова наши теперь, Сахалин полностью наш, смотрите, как хорошо! И Порт-Артур наш, и Дальний наш,” – Сталин провёл трубкой по Китаю, – “КВЖД наша. Китай, Монголия – всё в порядке… Вот здесь наша граница не нравится!” – сказал Сталин и показал южнее Кавказа”. (Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин, с. 18-19).

Но коль И. Сталин недоволен, то последовали действия. “Мне рассказывали крупные военные, – читаем мы дальше у Ф. Чуева, – что в ту пору по границе СССР с Турцией и Ираном были выселены местные жители, готовились к военным действиям. Предполагалось, что руководить ими будет маршал К. К. Рокоссовский, талантливый полководец Второй мировой войны и, как писала о нём западная пресса, “мастер стремительных ударов и массовых окружений”. Казалось, скоро осуществится давнишняя мечта армянского народа – присоединение к родной земле легендарной горы Арарат, изображённой на гербе республики, но не входившей в её территорию, – случай, согласитесь, уникальный”. (Там же, с. 19).

И хотя что-то тогда остановило И. Сталина от новой войны, но не это ли намерение Сталина продвинуть границу СССР на юг послужило причиной, что Турция и Греция стали первыми странами присоединившимися в 1952 году к НАТО? При этом Турция – с населением преимущественно мусульманского вероисповедания, а Греция – с населением преимущественно христианского вероисповедания.

Вторым расширением НАТО стало присоединение к ней в 1955 году Федеративной Республики Германии (Западной Германии), поскольку в октябре 1949 года на месте бывшей оккупационной зоны Германии была создана Германская Демократическая Республика, открыто взявшая курс на социализацию; а третье расширение НАТО произошло в 1982 году – в него вступила Испания.

В 1999 году членами НАТО стали Венгрия, Польша и Чехия, а в 2004 году – Болгария, Румыния, Словакия, Словения, Латвия, Литва и Эстония. И понятно, почему – помня отношение к ним со стороны руководства СССР, о чём говорилось в предыдущих наших статьях, они боялись опять попасть в кабалу: ведь Российская Федерация объявила себя преемницей СССР.

Так что трудно понять, чем руководствовался лидер Коммунистической партии Российской Федерации, доктор философских наук Геннадий Зюганов, утверждавший в 2009 году, что “после распада Советского Союза многие государства, испытывающие трепет перед военной мощью США и НАТО, слепо поклоняющееся ценностям “свободного мира”, безоговорочно подчинились западному диктату. Католическо-протестантский и романо-германский Запад приступили к реализации своей вековечной мечты – окончательному порабощению славяно-православной цивилизации. Втягивание славянских стран Восточной Европы в Североатлантический блок – лишь первый этап этого процесса. Завершением его должно стать расчленение утратившей национальную и духовную самобытность России на несколько “независимых” государств, находящихся под неусыпной опекой “мирового сообщества”. (Геннадий Зюганов. Сталин и современность. М.: “Молодая гвардия”, 2009, с. 259).

* * *

Во-первых, в утверждении Г. Зюганова о том, что якобы католическо-протестантский и романо-германский Запад ставит своей целью порабощение славяно-православной цивилизации, нет ссылок на источники, подтверждающих сказанное; поэтому данное зюгановское утверждение больше похоже на религиозные догмы, чем на научное доказательство доктора философских наук своей правоты. Это Иоанн Кронштадтский так говорил: “В Бога мы можем только верить, а не доказывать Его Бытие. Кто верит, тот не требует доказательства, а если ты хочешь доказывать, так где же вера?” (1996. Православный календарь. Мн., 1996, с. 26).

Наука и философия, в отличие от религиозного и мифологического мировоззрения, опирающихся на веру и фантастические представления о мире, базируются при доказательствах тех или иных положений на неопровержимых фактах или теоретически-логических доводах.

Во-вторых, данное утверждение Г. Зюганова, представляет собой обыкновенную ложь. Бывшие страны Варшавского договора, ставшие членами НАТО не являются однородными ни по принадлежности к этнической группе, ни к религиозной конфессии; например: Польша, Чехия и Словакия – страны славянские, однако население их преимущественно католического вероисповедания, в то же время румыны принадлежат к романской группе народов, а по вероисповеданию, в большинстве своём, – православные христиане.

Что же касается Прибалтийских республик, входивших в состав бывшего Советского Союза и ставших тоже членами НАТО, то да: по большинству своего населения они не являются ни славянскими, ни православными.

В-третьих, в самой Российской Федерации далеко не всё население является славянским и православным по вероисповеданию, а принадлежащим к десяткам этнических групп и многим религиозным конфессиям: мусульманам, буддистам, иудеям, католикам, греко-католикам и т. д. И, как учил известный и уважаемый академик Российской Академии Наук Дмитрий Сергеевич Лихачёв: “Благожелательность к любому народу, самому малочисленному! Эта позиция самая верная, самая благородная. Вообще говоря, любая недоброжелательность всегда воздвигает стену непонимания. Благожелательность, напротив, открывает пути правильного понимания”. (Дмитрий Сергеевич Лихачёв. Раздумья. М.: “Детская литература”, 1991, с. 87).

* * *

В 2009 гоу в состав НАТО вошли Хорватия и Албания, в 2017 – Черногория, в 2020 году – Северная Македония.

А после требований В. Путина и его компании в конце 2021 года отодвинуть НАТО к пределам 1997 года, а также размахивания ядерной дубинкой и начала в феврале 2022 года войны против Украины, с целью захвата, по крайней мере, хотя бы части её территории, членами НАТО, из-за боязни нападения и на них, стали: в 2023 году – Финляндия, а в 2024 году – Швеция, то есть, благодаря агрессивным заявлениям и действиям В. Путина и его сподвижников, НАТО приблизилось к Санкт-Петербургу на расстояние 3-минутного полёта ракеты, а Балтийское море превратилось, по существу, в натовское озеро.

* * *

Все эти агрессивные заявления и действия В. Путина и его окружения ещё раз напоминает о необходимости регулярной сменяемости руководителей государств, так как при долгом пребывании в главных должностях той или иной страны они теряют способность реально оценивать обстановку, а подавляющее большинство граждан страны превращается в безмолвных подданных данному руководителю.

Так что ещё раз напомним: от долгого пребывания В. Путина в должности Президента создавшееся в России положение очень напоминает обстановку в Российской империи времени царствования самого деспотического императора Николая I, кстати, которого В. Путин называет “незаурядной личностью”.

Именно во время царствования этой “незаурядной личности” , 19 ноября 1833 года, Министр Народного Просвещения Сергей Уваров провозгласил, вопреки девизу Великой Французской революции: “Свобода, Равенство, Братство”, – “Православие, Самодержавие, Народность”, без которых, по мнению автора, “Россия не может благоденствовать, усиливаться, жить”.

А в 1848 году, в “Сыне Отечества” (Кн. 4. Отд. II, с.4), один из столпов идейного течения славянофильства Константин Аксаков писал: “У русской земли свой особый путь. Первое, что разделяет нас от Запада и что составляет основу нашей жизни, есть, без сомнения, Вера наша непорочная Православная Вера. Она принята была русским народом не наружно только, но во глубину души и потому проникла всю его общественную жизнь. Русский народ понял, что задача жизни – внутренняя и нравственная, что сила Христианства – смирение и терпение. От жизни здешней не требовал Русский народ совершенства земного, невозможного, и всегда желал строить её на вечном начале Веры… Зная это, Россия почитает для себя благом незыблемость существующего в оной законного порядка”.

Кстати, с момента написания К. Аксаковым этих слов проходят сотни лет, но, к сожалению, в России в этом плане мало что изменилось: и сегодня обездоленные и, более того, идущие на заклание люди из-за удовлетворения желаний “Его Величества Путина” в основной своей массе не просто безмолвствуют, но и рукоплещут.

* * *

Известно, что в 1954 году СССР тоже подавал заявление на вступление в НАТО, однако ему было отказано.

При этом, нам, конечно, неизвестна мотивировка того отказа. Но мы хорощо помним, когда в 1990-е годы, во время существовавших после распада СССР партнёрских отношений между НАТО, Российской Федерацией и Республикой Беларусь, произнося приветственную речь на одной из очередных сессий Североатлантического альянса, представитель Российской Федерации Владимир Лукин высказал пожелание (правда, мы не можем сказать, насколько оно было серьёзным), чтобы Российская Федерация стала членом НАТО. Но ему пояснили, что данный альянс действует на демократических началах, считаясь с мнением каждой страны, его члена , в том числе и с мнением такой маленькой страны как Люксембург; а Россия, членом какой бы организации ни была, везде пытается навязывать своё мнение, и в доказательство сказанному было приведено несколько примеров.

И последнее: в настоящее время кроме 32 стран-членов НАТО в программе альянса участвует 19 стран; а среди подавших заявление на вступление в члены НАТО находится и Украина, так что нужно только время… и она тоже, из-за агрессивного поведения российского руководства, станет членом НАТО.

Семён Шарецкий

доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент ВАСХНИЛ, председатель Верховного Совета Р.Б. 13 созыва.