Итак, известно, что в эти дни отмечается 80 лет со дня высадки союзников в Северной Франции. В связи с этим мы хотели бы напомнить, как это значимое событие времён Второй мировой войны оценил Иосиф Сталин. Отвечая по этому поводу на вопрос корреспондента “Правды”, Сталин сказал следующее:

– Подводя итоги семидневных боёв освободительных войск союзников по вторжению в Северную Францию, можно без колебаний сказать, что широкое форсирование Ла-Манша и массовая высадка десантных войск союзников на севере Франции, – удались полностью. Это – несомненный успех наших союзников.

Нельзя не признать, что история войн не знает другого подобного предприятия по широте замысла, грандиозности масштабов и мастерству выполнения.

Как известно, “непобедимый” Наполеон в своё время позорно провалился со своим планом форсировать Ла-Манш и захватить Британские острова. Истерик Гитлер, который два года хвастал, что он проведёт форсирование Ла-Манша, не рискнул сделать попытку осуществить свою угрозу. Только британским и американским войскам удалось с честью осуществить грандиозный план форсирования Ла-Манша и массовой высадки десантных войск.

История отметит это дело, как достижение высшего порядка.

13 июня 1944 года

“Правда”, 14 июня 1944 г.

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Более того, в Докладе на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями города Москвы, 6 ноября 1944 г., И. Сталин говорил: “Войска и флот наших союзников совершили невиданную ещё в истории по организованности и размаху массовую десантную операцию на побережье Франции и мастерски преодолели укрепления немцев.

Как и следовало ожидать, враг не выдержал совместных ударов Красной Армии и союзных войск. Сопротивление врага было сломлено, Его войска в короткий срок были вышиблены из пределов средней Италии, Франции, Бельгии, Советского Союза. Враг был отброшен к границам Германии”.

И далее И. Сталин пояснил: “Не может быть сомнения, что без организации второго фронта в Европе, приковавшего к себе до 75 дивизий немцев, наши войска не смогли бы в такой короткий срок сломить сопротивление немецких войск и вышибить их из пределов Советского Союза. Но также несомненно, и то, что без мощных наступательных операций Красной Армии летом этого года, приковавших к себе до 200 немецких дивизий, войска наших союзников не смогли бы так быстро расправиться с немецкими войсками и вышибить их из пределов средней Италии, Франции, Бельгии.

Задача состоит в том, – подчеркнул И. Сталин, – чтобы держать Германию и впредь в тисках между двумя франтами.

В этом ключ победы.

Кстати, тогда И. Сталиным была высказана и твёрдая уверенность в победе над общим врагом, причём не приписывая её одному Советскому Союзу, а отдавая должное в её достижении всем союзническим державам. “Объединённые Нации, -сказал И. Сталин, – стоят перед победоносным завершением войны против гитлеровской Германии.

Война с Германией будет выиграна Объединёнными Нациями – в этом теперь уже не может быть никакого сомнения”. (И. В. Сталин. Сочинения. Том 2 (XV). Stanford, California, 1967, с. 150-151; 157-158; 167).

Однако, поскольку в настоящее время нашлись люди, искажающие эти исторические события Второй мировой войны, то, напоминая о них, мы хотели бы привести известный и, на наш взгляд, поучительный афоризм: “Ложь в истолковании прошлого приводит к провалам в настоящем и готовит катастрофу в будущем”.

7 июня 2024 года

Семён Шарецкий

доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент ВАСХНИЛ, председатель Верховного Совета Р.Б. 13 созыва.