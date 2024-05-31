Благодаря неравнодышным гражданам, весной 2025 года мост Бэй-Бридж в Сан-Франциско снова засияет огнями.

После отключения световой арт-инсталляции художника Лео Вильяреала на Бэй-Бридж длиной 1,8 мили, официально известной как “The Bay Lights” (Огни Залива), в марте прошлого года ровно через 10 лет после ее установки, было принято решение снова вернуть Огни Залива весной 2025 года. Инсталляция будет светить ярче, так как светодиодов будет в два раза больше.

Огни будут видны на большей части территории Сан-Франциско, Трежер-Айленд и Йерба-Буэна, а также во многих населенных пунктах Ист-Бэй, включая Окленд, Беркли и Эмеривилл.

Это стало возможным благодаря собранным 10,5 миллионам долларов из 11, необходимых для того, чтобы снова включить подсветку моста. Деньги были собраны посредством краудфандинга и частных пожертвований в размере 10 миллионов долларов, некоммерческая организация в области искусств Illuminate снова возглавляет усилия по сбору средств.

Как только деньги в нужном объеме будут получены, начнется установка огней, на которую уйдет около 10 месяцев.

Бен Дэвис, основатель некоммерческой организации Illuminate, создавшей The Bay Lights рассказал изданию SFstandard, что v число крупнейших спонсоров проекта входят основатель WordPress Мэтт Малленвег, основатель WhatsApp Ян Кум и основатель Parnassus Investments Джерри Додсон, каждый из которых пообещал пожертвовать по 1 миллиону долларов.