В течение июня по всей Калифорнии будут проходить парады гордости и фестивалях. Инициатива Департамента гражданских прав Калифорнии Ca vs Hate будет сотрудничать с мероприятиями LGBTQIA+ Pride по всему штату, чтобы поделиться своей неизменной приверженностью борьбе с ненавистью и дискриминацией во всех формах.

Департамент гражданских прав Калифорнии сотрудничает с местными сообществами, чтобы улучшить систему поддержки тех, кто в ней нуждается, и приглашает присоединиться к ним для прославления разнообразия, инклюзивности и равенство для всех сообществ ЛГБТК+.

По данным Департамента юстиции Калифорнии, количество зарегистрированных преступлений на почве ненависти, направленных против людей на основании их сексуальной ориентации, увеличилось на 29% с 2021 по 2022 год, при этом количество преступлений на почве ненависти против трансгендеров выросло с 38 зарегистрированных событий до 59 за тот же период.

Однако исторически многие преступления на почве ненависти оставались незарегистрированными из-за множества факторов, в том числе из-за страха возмездия, отсутствия компетентных в культурном отношении ресурсов, опасений по поводу потенциальных иммиграционных последствий и недоверия к правоохранительным органам.

CA vs Hate стремится помочь решить некоторые из этих проблем, предлагая дополнительные ресурсы для сообщения об актах ненависти с помощью подхода, ориентированного на сообщество, который не требует взаимодействия с системой уголовного права.