Согласно судебным документам, 44-летний Александр Винник был одним из сооснователей и операторов BTC-e, одной из крупнейших в мире бирж виртуальных валют. С момента своего создания в 2011 году и до ее закрытия в июле 2017 года, одновременно с арестом Винника, BTC-e обработала транзакции на сумму более 9 миллиардов долларов и обслужила более миллиона пользователей по всему миру.

В пятницу, 3 мая, Винник признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег, связанном с его ролью в управлении русскоязычной криптовалютной биржей BTC-e с 2011 по 2017 год.

«Сегодняшний результат показывает, как Министерство юстиции, работая с международными партнерами, борется с криптовалютой по всему миру», — сказала заместитель генерального прокурора Лиза Монако. «Это признание вины отражает постоянное стремление Департамента использовать все инструменты для борьбы с отмыванием денег, контролирования криптовалютных рынков и возмещения ущерба жертвам».

BTC-e была одним из основных способов, с помощью которых киберпреступники по всему миру переводили, отмывали и хранили преступные доходы от своей незаконной деятельности. Деньги шли преимущественно от хакерских атак и компьютерных вторжений, программ-вымогателей и схем кражи личных данных, от сетей распространения наркотиков и продажных чиновников.

Винник управлял BTC-e с намерением способствовать этой незаконной деятельности и несет ответственность за убытки на сумму не менее 121 миллиона долларов.

BTC-e не была зарегистрирована в качестве бизнеса денежных услуг в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Департамента финансов США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), как того требует федеральный закон. В BTC-e не было процессов и политик по борьбе с отмыванием денег, как того требует федеральный закон, она не собирала данные о клиентах, что делало биржу привлекательной для тех, кто хотел скрыть преступные доходы.

BTC-e полагалась на подставные компании и дочерние организации, которые также не были зарегистрированы в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями и не имели базовой политики по борьбе с отмыванием денег. Винник создал множество таких подставных компаний и финансовых счетов по всему миру, чтобы позволить BTC-e вести свой бизнес.

В 2017 году Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Департамента финансов США наложила штраф в размере около 110 миллионов долларов США на BTC-e за умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег, а также штраф на 12 миллионов долларов США против Винника за его роль в нарушениях.

В июле 2017 года Винник был арестован на пляже в Греции, где отдыхал с семьей. В это время помимо США, уголовные дела против него былы возбуждены во Франции и в России, все три страны направили в Грецию запросы на экстрадицию, но греческая сторона долго не принимала решение, куда выслать россиянина. В конце концов в 2020 году его отправили во Францию. За годы мытарств по тюрьмам жена Винника заболела раком мозга и умерла в Германии. В 2022 году срок заключения во Франции истек и он был отправлен в Грецию, откуда экстрадирован в США.

Адвокат Винника Аркадий Бух рассказал прокремлевскому изданию РИА Новости, что его подзащитный признал вину в рамках сделки с прокуратурой и что теперь приговор будет меньше десяти лет лишения свободы, ранее ему грозило 200 лет. Вынесение приговора состоится через несколько месяцев.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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