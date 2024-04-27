США – страна мигрантов, прибывающих сюда из всех точек мира, большинство из которых стремятся быть финансово самостоятельными, поэтому они ищут работу без базового знания языка. Вы, возможно, удивитесь, но есть масса вариантов деятельности, для выполнения которой английский не является ключевым фактором. Десять из них я рассмотрю в этой статье.

Водитель-дальнобойщик

Для водителей грузовиков знания английского необязательно. Главными факторами успеха в работе являются хорошие навыки вождения, мастерство водителя и осторожность на дороге. Для того, чтобы перевозить разнообразные грузы из одной точки в другую понадобится коммерческое водительское удостоверение CDL, оно позволяет управлять большими грузовиками. В некоторых штатах получить его можно без знаний английского языка.

В профессии есть положительные стороны: можно увидеть всю страну, большинство компаний оплачивают мед.страховку, которая покрывает и стоматологические услуги, также возможно страхование от несчастных случаев. Средняя зарплата составляет около 50 000 долларов в год.

Блогер-писатель

Профессия открывает широкие возможности, т.к. писать можно не только на английском, но и на родном языке. Многие компании ищут талантливых авторов для привлечения людей определенных диаспор, в том числе русскоязычной. Преимущество этой деятельности заключается в том, что это может быть как свой бизнес, так и работа на компанию.

Темы для статей самые разные — от описания туристических объектов, ресторанов, местной кухни, до сложных производственных комплексов, техники и новых технологий. Для успеха в работе нужны мастерство, продуктивность и стремление к развитию. Средняя зарплата составляет 41 000 долларов в год.

Уборка помещений, стирка белья

Работа связана с физическими нагрузками. Это, конечно, не работа грузчика, учитывая наличие современных средств для уборки помещений и стирки вещей, однако она требует значительных затрат времени и сил, а знание английского необязательно. Среди заказчиков могут быть как частные лица, так и компании, в том числе гостиничные комплексы.

Наличие специального образования не требуется, главное — выполнять работу добросовестно. Это хороший вариант, если трудоустройство требуется в срочном порядке. Заработная плата около 32 000 долларов в год.

Присмотр за домашними животными

Такой вид заработка подойдет для любителей животных, имеющих опыт ухода за ними. Преимуществом является возможность выбора адреса, гибкий график работы и прогулки на свежем воздухе. Спрос на догситтеров и кэтситтеров всегда есть, особенно в период отпусков и праздников. э В среднем заработок составляет 21 000 долларов в год.

YouTube-блогер

Для достижения хороших показателей и монетизации канала необходимы качественные, интересные и уникальные видеоматериалы, которые нужно систематически размещать. Для охвата иноязычных сообществ необходимо добавлять субтитры. Для этой деятельности важно также уметь правильно писать теги, описания, заголовки и следовать правилам YouTube.

Заработок некоторых успешных блогеров составляет десятки миллионов долларов. Раскрученные каналы получают деньги не только от монетизации от самой платформы YouTube, но и от контрактов на рекламу товаров и услуг. Однако рост и продвижение канала требует много времени и терпения, поэтому не стоит рассчитывать на миллионные заработки сразу после размещения первого видео. В среднем заработок составляет 86 000 долларов год.

Слесарь по ремонту замков

Если вы обладаете опытом и соответствующими навыками, то можно заниматься ремонтов замков, знания английского может быть ограничено базовыми словами и фразами. Услугу требуются регулярно, т.к. замки здесь меняют часто.

Необходимо среднее образование. В некоторых штатах есть возможность получения квалификации на французском, а также испанском языках. Средняя заработная плата около 40 000 долларов в год.

Работа в такси и на доставке

В США передвижение без автомобиля сложно представить, а если его нет, то выручает такси, начиная от таких гигантов как Uber, Lyft, заканчивая местными сервисами такси. Для работы необязательно знание английского языка, можно ограничиться стандартными фразами.

Понадобится качественный навигатор, знание местности и дружеское отношение к клиентам. Если решите работать через интернет-платформы (в том числе Lyft, Uber), то нужно иметь свой автомобиль. Эти приложения позволяют выбрать более гибкий график работы, недостаток может проявиться в нестабильном доходе, не всегда адекватных пассажирах и трафике. Работа на компанию может иметь как плюсы, так и минусы: более стабильный доход, однако график будет фиксированный. В среднем заработок составляет около 33 000 долларов год.

Сервис доставки удобен как подработка, т.к. вы сами себе создаете график. Но также работая в этой сфере, вы можете выступать в качестве независимого подрядчика и получать дополнительные преимущества от собственного бизнеса.

Няня

Знание английского языка может быть необязательным, если вы приглашены в русскоязычную семью, главное – любовь к детям и навыки ухода (эти качества важны для всех, семей, конечно). Родители часто ищут помощницу для присмотра за детьми, когда сами работают в офисе. В обязанности входит обеспечение безопасности ребенка, его купание, одевание, кормление игры, в том числе развивающие. При наличии опыта и положительных отзывов, найти работу несложно, существует множество сайтов для быстрого поиска вакансий. В среднем заработок составляет 23 000 долларов в год.

Детский автор

Детские книги – это увлекательный мир для ребенка. Несмотря на развитие технологий и повсеместную компьютеризацию, книга остается базовой составляющей правильного развития маленького человека, т.к. книги не только развивают чтение, мышление, воображение. Написания книг для детей на родном языке является одним из возможных вариантов работы в случае отсутствия знаний английского языка.

В США тысячи людей ежедневно ищут интересные и полезные книги для своих детей на родном языке. Естественно, вы должны грамотно и красиво излагать свои мысли обладать. Можно привлечь редактора для более качественной проработки текста. Если планируете самостоятельно продавать книги, вам подойдет платформа Amazon. В среднем заработок может составлять около 58 000 долларов в год.

Рабочий завода

Несмотря на развитие технологий и внедрение автоматизированных систем, спрос на рабочие руки есть всегда. Работа на заводе может не требовать особых знаний английского языка или профильного образования и подойдет для людей, устойчивых к монотонной работе. Вы можете работать на конвейере, а также управлять и контролировать автоматизированное оборудование.

На заводах часто обучают на рабочем месте, что позволит сэкономить финансы, которые могли бы понадобиться на обучающие курсы. На многих заводах предусмотрены льготы для работников. Средний заработок около 21 000 долларов.

Послесловие

Отсутствие знания английского языка на достаточном уровне ограничивает карьерный рост в США, однако – это не приговор. Работу все равно можно найти, все зависит от желания и мотивации. А пока вы работаете, у вас появляется хорошая возможность подтянуть свой уровень английского до приемлемого уровня за счет общения с окружающими, с коллегами, с клиентами. Если вы планируете развивать свою карьеру в США, то знание языка абсолютно необходимо.

Виталий Атаев Трошин

California Local News Fellowship