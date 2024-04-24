25 апреля в Западном Голливуде пройдет мероприятие, посвященное Дню памяти жертв Холокоста.

Потомки переживших Холокост евреев сохраняют память об ужасе и страданиях, которые пришлось пережить еврейскому народу в нацистской Германии и на территории ее союзников. Все меньше остается в живых непосредственных свидетелей массового преследования и жестокого уничтожения евреев.

День памяти жертв Холокоста Йом ха-Шоа состоится в четверг, 25 апреля, в 12:00 дня по адресу: Plummer Park’s Fiesta Hall, 7377 Santa Monica Boulevard.

На памятном мероприятии прозвучат воспоминания сына еврея, которому удалось выжить после газовой камеры, и музыкальные выступления Светланы Портнянской, Людмилы Аджемовой и Дианы Вольман, а также можно будет задать вопросы и рассказать свои истории.

В Лос-Анджелесе проведут День памяти жертв Холокоста Йом ха-Шоа 5 мая с 11:00am – 01:00pm в Музее Холокоста по адресу: 100 Гроув Драйв, где будут “чтить выживших, помнить тех, кто погиб, охранять историю Холокоста и противостоять антисемитизму и ненависти”. На церемонии, которая в этом году посвящена 80-летию депортации венгерских евреев в Освенцим, выступит мэр Лос-Анджелеса Карен Басс.

День памяти жертв Холокоста Йом ха-Шоа отмечается по еврейскому календарю 27 нисана, день начала восстания в Варшавском гетто, что соответствевует промежутку между 7 апреля и 7 мая, поэтому мероприятие состоится 25 апреля. Международный День памяти жертв Холокоста — международный день ООН, отмечается 27 января, в день освобождения нацистского концентрационного лагеря «Освенцим» советскими войсками.

Виталий Атаев Трошин

California Local News Fellowship