Президент подписал пакет мер, в рамках которого Украине предоставляется новая помощь в сфере безопасности, и выступил с обращением к стране, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден в среду подписал одобренный Сенатом пакет мер, в соответствии с которым Украине, Израилю и Тайваню предоставляется новая помощь на миллиарды долларов.



В пакет входят четыре законопроекта. Один из них предусматривает выделение 61 миллиарда долларов Украине, второй (26 миллиардов) – Израилю, третий (8,12 миллиарда) – «на противодействие коммунистическому Китаю» в Индо-Тихоокеанском регионе и четвертый – включающий потенциальный запрет на использование приложения для социальных сетей TikTok, меры по передаче Украине конфискованных российских активов и новые санкции против Ирана.



В своем обращении к стране по поводу подписания пакета мер Байден заявил, что законопроекты, которые в него входят, сделают Америку и мир безопаснее.



«Это великий день для мира на Земле», – констатировал президент, добавив, что принятые меры напрямую соответствуют американским интересам национальной безопасности.



Оказание помощи Украине задерживалось в течение нескольких месяцев. Представители руководства США, от президента Байдена до главного республиканца в Сенате Митча Макконнелла, призывали спикера Палаты представителей Майка Джонсона вынести законопроект на голосование.



«У Украины теперь есть воля и опыт, чтобы обеспечить победу», – подчеркнул Байден, добавив, что поставки оружия и техники в Украину начнутся немедленно, «в течение следующих нескольких часов».

Двое американских официальных лиц сообщили агентству Reuters, что США уже готовят пакет военной помощи Украине на миллиард долларов – первый, который будет выделен, как только Байден подпишет законопроект.



«Конгресс принял мой законопроект, чтобы укрепить нашу национальную безопасность и дать всему миру ощутить силу американского лидерства: мы решительно выступаем за демократию и свободу, против тирании и угнетения», – отмечается в заявлении Байдена по итогам голосования в Сенате.



«Мир благодаря силе. Такова наша традиция, – сказал сенатор Дэн Салливан, республиканец с Аляски, выступая в Сенате. – Для моих коллег и друзей-республиканцев в Сенате наша традиция имеет гораздо больший вес. Мы гордимся ею. И вот что я вам скажу: Она пользуется гораздо большей поддержкой американского народа».



Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американских законодателей за принятие законопроекта, заявив в социальных сетях, что он «с нетерпением ждет, когда законопроект будет подписан в ближайшее время и следующий пакет военной помощи будет соответствовать решимости, которую я всегда вижу в наших переговорах».



«Дальнобойные средства, артиллерия и ПВО Украины являются важнейшими инструментами для скорейшего восстановления справедливого мира», – уточнил Зеленский.



Представитель Пентагона заявил журналистам во вторник, что новая помощь Украине будет предоставлена «в течение нескольких дней».