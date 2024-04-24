Приняв в среду меры по обеспечению национальной безопасности и, в частности, оказанию помощи Украине, Израилю и Тайваню, США анонсировали новый значительный пакет вооружений и военной техники для Украины.

Пакет, стоимость которого оценивается в сумму до миллиарда долларов, включает в себя срочно необходимые Киеву средства, включая зенитные ракеты, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, бронетехнику, высокоточные авиационные боеприпасы, противотанковое оружие, а также стрелковое оружие, оборудование и запчасти, «чтобы помочь Украине защитить свою территорию и свой народ», отмечается в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, опубликованном Госдепартаментом в среду.

«Сегодня мы посылаем мощный сигнал о силе американского лидерства, поддерживая борьбу Украины против российской агрессии, – говорится в заявлении. – Соединенные Штаты продолжат сотрудничество с коалицией из более чем 50 стран, которую мы сформировали для оказания критически важной поддержки силам Украины».

Напомним, что президент Джо Байден в среду подписал одобренный Сенатом пакет мер, в соответствии с которым Украине, Израилю и Тайваню предоставляется новая помощь на миллиарды долларов.

Оказание помощи Украине задерживалось в течение нескольких месяцев. Представители руководства США, от президента Байдена до главного республиканца в Сенате Митча Макконнелла, призывали спикера Палаты представителей Майка Джонсона вынести законопроект на голосование.

«У Украины теперь есть воля и опыт, чтобы обеспечить победу», – подчеркнул Байден, обратившись в стране в среду. Он добавил, что поставки оружия и техники в Украину начнутся в течение следующих нескольких часов.

Пентагон также выпустил объявление о предоставлении помощи, подчеркнув, что «при двухпартийной поддержке Конгресса Украина может рассчитывать на сильное и решительное лидерство США в предоставлении последовательной помощи в сфере безопасности».

В сообщении Минобороны отмечается, что данный пакет помощи из запасов Пентагона является пятьдесят шестым траншем, который администрация Байдена предоставила Украине с августа 2021 года.

Русская служба «Голоса Америки»