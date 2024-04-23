Готовящиеся изменения в Medi-Cal, о которых следует знать пользователям программы

Преобразование Medi-Cal для предоставления качественной медицинской помощи этническим сообществам.

Департамент здравоохранения Калифорнии (DHCS) преобразует Medi-Cal, чтобы калифорнийцы могли получать медицинскую помощь, необходимую для более здорового образа жизни.

Участники Medi-Cal теперь имеют доступ к новым и улучшенным льготам и услугам, которые выходят за рамки кабинета врача или больницы и удовлетворяют их медицинские и социальные потребности, связанные со здоровьем. Например, Enhanced Care Management (ECM) — это новая льгота, которая обеспечивает личностно-ориентированное управление медицинским обслуживанием для участников с наиболее сложными потребностями.

Программа общественной поддержки направлена на улучшение общего состояния здоровья и благополучия участников Medi-Cal путем устранения как медицинских, так и социальных факторов, которые могут повлиять на здоровье человека, с помощью таких программ, как жилищная поддержка, изменение доступности жилья, уход на дому, вытрезвители, лечение астмы и диетическое питание по медицинским показаниям. Новые данные можно найти здесь.

На специальном, первом из шести, брифинге EMS для этнических СМИ на которых будет рассмотрена происходящая трансформация Medi-Cal, прошедшем 11 апреля, руководство DHCS обсудило трансформацию Medi-Cal и многолетнюю инициативу по созданию скоординированной программы, усовершенствованной и справедливой системы медицинского обслуживания. Иными словами, как трансформация Medi-Cal улучшает жизнь ее участников.

Для 15 миллионов калифорнийцев (примерно каждый третий житель штата), в настоящее время зарегистрированных в Medi-Cal, эта трансформация теперь обеспечивает медицинское обслуживание там, где они находятся, через услуги общественной поддержки и льготы Enhanced Care Management (ECM).

“Поддержка сообщества не дает людям попасть в дорогостоящие отделения неотложной помощи или учреждения и поддерживает их, помогая им там, где они нуждаются,” — сказала Сара Брукс, главный заместитель директора программ здравоохранения DHCS.

“ECM поддерживает участников Medi-Cal с наиболее сложными физическими, умственными или социальными потребностями – которые часто слишком больны или ослаблены, чтобы следить за приемами к врачу и рецептами – путем назначения им одного ведущего менеджера по медицинскому обслуживанию, который помогает им ориентироваться в таких услугах, как базовый уход, стоматология, психическое здоровье, лечение расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, и долгосрочный уход, а также оборудование и транспорт,” — рассказала Сара Брукс.

“Это люди из группы риска, в том числе бездомные, приемные дети, беременные женщины и их дети, взрослые, подвергающиеся риску институционализации долгосрочного ухода, а также люди, переходящие из домов престарелых обратно в общество,” — пояснила она.

“Навигация в системах здравоохранения может быть обременительной, и мы прилагаем все усилия, чтобы изменить это, упрощая и расширяя доступ к медицинской помощи для членов по всему штату, помогая им жить более независимо и безопасно дома — независимо от того, где они живут, на каком языке они говорят или сложности их потребностей”, — добавила Брукс.

“Для штата сказать: «Каждый заслуживает здоровья» — это одно, а инвестировать в жизнь трети калифорнийцев — это другое,” — сказала Рашель Грант, старший клинический директор Pacific Clinics.

“Другие планы здравоохранения и штаты этого не делают,” — добавила она. “Как крупнейший в штате некоммерческий поставщик услуг по охране психического здоровья на уровне сообщества, мы теперь имеем больше направлений, чем когда-либо за всю историю нашей организации, включая 27 000 обращений к имеющим на это право членам с момента запуска ECM в январе 2022 года.”

В настоящее время Pacific Clinics предоставляет услуги Enhanced Care Management и общественной поддержки в 20 округах. Общественная поддержка, которую они предлагают, включает жилищные услуги, такие как депозит и ссуды на переезд на сумму до $6000, помощь арендодателю и соседу по комнате, навигаторы по ведению домашнего хозяйства и ежедневные программы повышения квалификации.

“Один участник был лишен жилья и госпитализирован из-за проблем с психическим здоровьем, имел историю злоупотребления психоактивными веществами, потребовавшую лечения субоксоном, и черепно-мозговую травму, которая привела к хирургическому вмешательству,” — сказала Рашель Грант. “Его менеджер ECM нашел ему место проживания для работы над его зависимостью от психоактивных веществ, терапевта, психиатра и транспорта на приемы. Теперь он ежедневно гуляет, играет в пиклбол и поддерживает хорошие отношения с лицами, осуществляющими уход.”

“Наша команда обнаружила еще одного человека, живущего в палатке, который рассказал, что не смог устроиться на работу из-за травмы, но также не имел права на инвалидность. Он позвонил в наш первый день занятий по реабилитации в Zoom из своей палатки и получил новые знания которые помогут ему найти пристанище,” — продолжила она. “Для получения этих услуг не существует неправильного пути — речь идет об удовлетворении потребностей людей там, где они есть.”

“Пандемия доказала, что работники общественного здравоохранения, говорящие на этом языке и пользующиеся доверием сообщества, являются первыми, кто оказывает помощь людям, изолированным в языковом или культурном отношении,” — сказала Агнес Хаек, директор службы равенства в здравоохранении Сомалийской семейной службы в Сан-Диего, которая обслуживает беженцев и иммигрантов из нескольких регионов, включая Ближний Восток, Гаити, а также Северную и Восточную Африку.

Типичным примером услуг Medi-Cal, учитывающих культурные особенности, является программа лечения астмы, в рамках которой общественные работники предоставляют такие расходные материалы, как очистители воздуха, увлажнители воздуха, наволочки и наматрасники; осмотр дома на наличие плесени; разработка планы борьбы с астмой на нескольких языках; и сбор группы поддержки для устранения симптомов.

“Выросшая в южном и центральном Лос-Анджелесе в семье мексиканских иммигрантов, я воочию видела, с какими барьерами может столкнуться наше сообщество при попытке получить доступ к медицинской помощи”, — сказала Анжелика Родригес, руководитель программы общественной клиники Умма, которая обслуживает малообеспеченных людей, преимущественно темнокожее и чернокожее население в этом районе.

“Есть так много способов, из-за которыx мы можем провалиться. Некоторые не могут себе позволить взять отгул, когда медицинские центры открыты с девяти до пяти в будние дни. Другие не могут обратиться за помощью из-за языковых или культурных барьеров или необходимости ездить на нескольких автобусах, чтобы добраться до ближайшей клиники. Некоторые не могут позволить себе питательную пищу, которая поможет им оставаться здоровыми,” — сказала она. “Теперь мы можем решать эти проблемы за пределами стен клиники.”

“Пренебрежение системами ухода и низкое доверие к ним являются распространенным препятствием для здоровья в сельских районах Калифорнии,” – сказала Мари Перес-Руис, исполнительный директор Альянса по расширению возможностей Центральной долины (CVEA), обслуживающего 40% филиппинцев и 99% сельскохозяйственных рабочих, главным образом в округа Туларе.

“Географические проблемы также усугубляют этот барьер доступа, поскольку у нас нет общественного транспорта для посещения врача. У нас есть два автобуса, которые приезжают, когда могут: один утром, один вечером,” — продолжила она, добавив, что Medi-Cal позволяет Альянсу по расширению возможностей Центральной долины восполнить эти пробелы в доступе, оказывая помощь тем, кто меньше всего охвачен и больше всего в ней нуждается.

“Благодаря партнерству с Общественным здравоохранением округа Туларе, медицинские работники Альянса по расширению возможностей Центральной долины приносят эти новые услуги в сельские общины,” – объяснила Мари Перес-Руис. “Мы занимаемся уличной медициной с сельскохозяйственными рабочими у их домов, проводим мобильные проверки артериального давления, помогаем зарегистрироваться в Medi-Cal, проводим профилактическую помощь детям, чтобы разорвать порочный круг, из-за которого они чувствуют себя некомфортно при обращении к врачу, и помогаем людям найти приют.”

“Многие сельскохозяйственные рабочие не получают необходимой им медицинской помощи, потому что они слишком заняты, беспокоясь о том, что положить на стол,” — сказала Айде Эрнандес, организатор CVEA по обеспечению равенства в области здравоохранения в сельской местности, который осуществляет работу с населением для эти услуги.

“Члены сообщества приходят, не зная, что у них серьезное заболевание,” — добавила она. “А на следующий день у них диагностировали диабет, им удалили конечность, и они оказались в очень серьезном положении, потому что они не сделали этого раньше. Проходят профилактическую помощь. Возможность подключить эти семьи к расширению услуг меняет и спасает жизни.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.