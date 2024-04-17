Госдепартамент ответил на вопрос Киева, почему США не могут предоставить Украине такую же защиту, как Израилю, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Госдепартамент заявил, что США не могут взять Украину под защиту своей ПВО, поскольку не находятся в состоянии вооруженного конфликта с Россией и не хотят, чтобы он произошел.

«Мы не хотим Третьей мировой войны», – заявил журналистам представитель ведомства Мэтью Миллер.

Ранее представители украинских властей, включая президента Владимира Зеленского, задались вопросом, почему США могли помочь Израилю защититься от атаки Ирана на минувших выходных, но не могут сделать то же самое для Украины.

«Мы не находимся в состоянии вооруженного конфликта с Россией, что потребовалось бы для того, чтобы американские самолеты находились в небе над Украиной, отражая российские атаки, – сказал Миллер. – И мы не собираемся вступать в прямой вооруженный конфликт с Россией».

«Президент США очень четко дал это понять, – продолжил Миллер. – Думаю, в интересах американского народа, чтобы мы не вступали в прямой вооруженный конфликт между США и Россией, потому что мы не хотим Третьей мировой войны».

Миллер отметил, что, несмотря на это, США остаются полностью приверженными защите Украины.

«Мы доказали это за последние два года. Президент доказал это, предоставив американскую поддержку, – указал Миллер. – И если вы спрашиваете, что еще можно сделать, то с этим вопросом нужно обратиться к Конгрессу США, потому что у нас есть законопроект о дополнительном финансировании, который позволит нам предоставить Украине больше техники, включая системы ПВО, в которых она нуждается. Мы надеемся, что этот законопроект будет принят».

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что у США «совершенно разные отношения с Украиной и Израилем».

«Наше партнерство с Израилем в сфере безопасности насчитывает десятилетия. Мы оказываем им прямую военную помощь не просто в течение двух лет конфликта, а десятилетиями, и поддерживаем длительные, широкие связи между нашими и израильскими военными, которые длятся десятилетиями», – сказал Миллер.

Он напомнил, что Израиль является важным союзником США, не входящим в НАТО.

«Украина находится в другом положении, поскольку у нас не было с ней такого соглашения за несколько месяцев до этого конфликта», – пояснил Миллер.