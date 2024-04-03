С начала 2024 года Калифорнийский департамент производственных отношений установил минимальную заработную плату 16 долларов в час для всех работодателей. Ранее неквалифицированные сотрудники получали всего тринадцать долларов.

С 1 апреля (и это не шутка) работодатели ресторанов быстрого питания обязаны платить своим работникам 20 долларов в час. А с июня работодатели медицинских учреждений будут обязаны начислять более высокую минимальную заработную плату своим сотрудникам.

В некоторых городах и округах минимальная заработная плата выше, чем ставка штата. Согласно списку минимальных заработных плат в городах и округах Калифорнии, который составляет Калифорнийским университетом в Беркли, самая высокая минимальная оплата труда выплачивается работникам в городе Западный Голливуд – $19,08/час, при этом в Лос-Анджелесе минимальная зарплата составляет $16,78/час.

В Кремниевой долине самая высокая “минималка” платится в городе Маунтин-Вью – $18,75/час и Санни-Вейл – $18,55/час, в Сан-Хосе работники получают $17,55/час. В Сан-Франциско минимальная зарплата за час работы составляет $18,07, как и в Беркли. Примечательно, что в соседнем Эмервилле минимальная зарплата является самая высокой в восточной части Залива Сан-Франциско – $18,67/час, что сопоставимо с зарплатами (даже выше) в Кремниевой долине.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship