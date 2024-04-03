Губернатор Калифорнии помиловал русскоязычного преступника

Губернатор Гэвин Ньюсом помиловал 37 человек и смягчил 18 приговоров, в том числе – опубликовал помилование русскоязычного преступника, приговоренного к трем годам условно и 20 дням тюремного заключения за транспортировку незаконных веществ.

29 марта губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом помиловал 37 человек и смягчил 18 приговоров. За время своего пребывания в должности губернатор Ньюсом предоставил в общей сложности 181 помилование, 141 смягчение приговоров и 40 отсрочек наказания.

Конституция Калифорнии наделяет губернатора полномочиями предоставлять исполнительной власти помилование, смягчения наказания или отсрочку наказания. Губернатор считает помилование важной частью системы уголовного правосудия, которая может стимулировать подотчетность и реабилитацию, повысить общественную безопасность за счет устранения контрпродуктивных препятствий на пути к успешному возвращению, исправить несправедливые результаты в правовой системе и удовлетворить медицинские потребности заключенных.

Помилование признает саморазвитие и ответственность грантополучателя после осуждения, при этом помилование не прощает и не минимизирует вред, причиненный его получателем в результате своего правонарушения.

Помилование зачастую способствует устранению препятствий для трудоустройства и государственной службы, восстановлению гражданских прав и обязанностей, а также предотвращению несправедливых побочных последствий осуждения. К последнему пункту относят депортацию и окончательное разлучение с семьей. Помилование не погашает и не аннулирует судимость.

Среди тех, кому повезло получить помилование от губернатора штата, оказался Максим Горин: 15 декабря 2005 года Верховный суд Калифорнии в округе Лос-Анджелес приговорил Горина к трем годам условно и 20 дням тюремного заключения за транспортировку незаконных веществ. Тогда преступнику было 25 лет. В итоге Максим подал прошение о помиловании в адрес губернатора Калифорнии, представив доказательства того, что ведет честный образ жизни, и продемонстрировав свою способность восстановить гражданские права и обязанности. Ньюсом подписал прошение о помиловании 29 марта 2024 года.

“Этот акт милосердия к г-ну Горину не умаляет и не прощает его поведение или причиненный им вред. Он действительно признает работу, которую он проделал с тех пор, чтобы изменить себя и свою прошлую службу в армии Соединенных Штатов. По законам этого штата я, как губернатор штата Калифорния, имею право дать показания о том, что по завершении срока наказания и хорошему поведению в обществе г-н Горин заслуживает этого помилования. Поэтому я, Гэвин Ньюсом, губернатор штата Калифорния, в силу полномочий, предоставленных мне Конституцией и законами штата Калифорния, настоящим предоставляю Максиму Горину полное и безоговорочное помилование,” – подписал документ о помиловании Горина губернатор Ньюсом.

Смягчение приговора изменяет приговор, давая заключенному право предстать перед Комиссией по слушаниям по условно-досрочному освобождению, где комиссары определяют, подходит ли лицо для условно-досрочного освобождения и соответствует ли его освобождение общественной безопасности.

При рассмотрении заявлений о помиловании губернатор взвешивает многочисленные факторы, в том числе развитие личности и поведение заявителя после совершения преступления, отвечает ли предоставление гранта интересам правосудия, а также влияние гранта на общество, включая жертв преступлений и выживших.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship