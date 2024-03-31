Зеленский: “сегодня Украина, затем Казахстан, страны Балтии, Польша, Германия…”

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Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому каналу CBS, встретившись с журналистами в неизвестном разбомбленном здании на востоке Украины.

В интервью украинский президент заявил, что если ВСУ вернут контроль над территориями, утерянными после февраля 2022 года, другие страны, «которые еще сомневаются, поддерживать Украину или нет», прекратят поддержку России. В таком случае, по мнению Зеленского, Москва будет готова к диалогу.

Известно, что до этого Зеленский неоднократно заявлял, что переговоры с Россией невозможны, пока Украина не вернется к границам 1991 года. 

Также во время интервью Зеленский сказал американским журналистам, что для него не стало сюрпризом, когда Путин указал пальцем на Украину, заявив, что она каким-то образом причастна к теракту под Москвой, в результате которого 22 марта погибли 144 человек. Ответственность за кровавую бойню взяло на себя ИГИЛ.

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Кроме этого Зеленский убежден, что Путин полон решимости вернуть бывшему Советскому Союзу его имперскую славу и географические границы.

«Для него мы — сателлит Российской Федерации. На данный момент это мы, затем Казахстан, затем страны Балтии, затем Польша, затем Германия. По крайней мере, половина Германии», — сказал Зеленский.

Вторжение России в Украину Зеленский назвал войной «против демократии, против ценностей, против всего мира» и сказал, что, возможно, на Западе есть люди, которые устали слышать это послание, «но только те устали, кто не в курсе» войны, не знают, что такое война и никогда не теряли своих детей».

Заявление Зеленского уже прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, корой заявил, что «геополитическая реальность с момента начала СВО (так войну в Украине называют Кремль и пропагандисты) поменялась, у России появилось четыре новых субъекта, это нельзя не учитывать и с этим всем придется считаться». 

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