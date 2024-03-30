Флорида борется со сквоттерами на законодательном уровне

В среду 27 марта губернатор Флориды Рон ДеСантис подписал законопроект HB621 о «Праве собственности», который который защищает права собственности, предоставляет домовладельцам средства правовой защиты от сквоттинга (самовольного заселения в пустующий дом) и ужесточает наказания для сквоттеров.

Стоя перед кафедрой с надписью «Покончить с мошенничеством и со сквоттерами», ДеСантис сказал, что это первый подобный законопроект в США.

“Мы положим конец мошенничеству с сквоттерами во Флориде,” — заявил губернатор Рон ДеСантис. “В то время как другие штаты поддерживают скваттеров, мы защищаем владельцев собственности и наказываем преступников, пытающихся обмануть систему.”

В соответствии с новым законом HB 621 владелец недвижимости может потребовать от правоохранительных органов немедленно выселить сквоттера из его собственности, если соблюдены следующие условия:

– Лицо незаконно проникло на территорию и остается на ней;

– Владелец приказал лицу покинуть собственность, но он этого не сделал;

– Лицо не является нынешним или бывшим арендатором, находящимся в судебном разбирательстве.

Во Флориде можно быстро и просто вернуть свой дом у сквоттеров, избегая дорогостоящих задержек, судебных разбирательств и невыплат арендной платы.

HB 621 также предусматривает суровые наказания для тех, кто занимается сквоттингом, а также для тех, кто поощряет сквоттинг и учит других мошенничеству:

– Проступок первой степени за дачу ложного письменного заявления с целью получения недвижимости или заведомое и умышленное представление фальсифицированного документа, передающего права собственности;

– Преступление средней тяжести второй степени для любого лица, которое незаконно занимает жилое помещение или вторгается в него и умышленно причиняет ущерб на сумму 1000 долларов США или более;

– Тяжелое преступление первой степени за умышленную рекламу продажи или аренды жилой недвижимости без юридических полномочий или права собственности.

Закон вступает в силу 1 июля 2024 года, он позволяет офисам шерифа взимать почасовую плату, если владелец собственности обращается к ним с просьбой проконтролировать ситуацию, пока он или его агент меняет замки и вывозит личную собственность незаконных оккупантов из дома до границы участка или рядом с ним.

Зачастую недвижимостью во Флориде владеют жители из других штатов и даже иностранцы – они приезжают в Апельсиновый штат на выходные или в отпуска. Некоторые из них сталкивались с бездомными, которые селились в домах во время отсутствия собственников. Нововведение поможет решить данную проблему и избавиться от длительных судебных издержек.

Как сообщает Американская ассоциация владельцев сдаваемых в аренду квартир, права сквоттеров обычно предусматривают, что человек имеет законное право жить в месте, где он проживал в течение длительного периода времени, при условии, что владелец не предпринимает юридических действий. Этот срок колеблется от пяти до 30 лет. В каждом штате действуют разные законы, касающиеся защиты арендаторов и выселения.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship