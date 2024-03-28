

Многие западные страны по-прежнему зависят от российского ядерного топлива для своих реакторов, несмотря на попытки разорвать экономические связи с Кремлем.

Об этом говорится в новом докладе британской организации, занимающейся оборонными исследованиями.

«Россия может воспользоваться несогласованностью санкций или других ограничений, а также сохраняющейся контрактной зависимостью или проблемами с поставками, чтобы сохранить доступ к западным цепочкам поставок ядерного топлива и продолжать получать доходы от экспорта обогащенного урана», – говорится в докладе Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

Среди поставщиков ядерного топлива российская госкорпорация «Росатом» является крупнейшим поставщиком обогащенного урана на глобальный рынок и продолжает экспортировать значительные объемы обогащенного урана с февраля 2022 года.

По оценкам авторов доклада, в 2023 году Россия продала обогащенного урана на 2,7 миллиарда долларов.

Основываясь на публичных статистических данных, аналитики RUSI пришли к выводу, что «Росатом» поставил около 30 процентов обогащенного урана, закупленного странами ЕС в 2023 году, и 23 процента, закупленного американскими энергоснабжающими предприятиями.

Западным компаниям, возможно, сложно внести изменения в долгосрочные контракты с «Росатомом», заявила автор доклада RUSI Дарья Долзикова.

«В частности, в сфере обогащенного урана существуют исторические зависимости», – заявила она «Голосу Америки».

Одним из крупнейших покупателей российского обогащенного урана является Франция, где 56 ядерных реакторов вырабатывают около двух третей электроэнергии в стране.

И это несмотря на растущую политическую напряженность между Парижем и Москвой из-за вторжения в Украину.

«Импорт во Францию российского обогащенного урана значительно вырос с начала 2022 года. Рост составил около 184 процентов», – сказала Долзикова.

Французская электроэнергетическая компания EDF даже планирует создать совместное предприятие с «Росатомом» по переработке урана в Лингене (Германия).

В докладе RUSI также приводятся подробные данные о российском экспорте урана в США, Германию и Нидерланды.

«Россия по-прежнему является крупнейшим экспортером обогащенного урана и услуг по обогащению во всем мире. На ее долю приходится около 44% общего объема услуг по обогащению», – добавила Долзикова.

В докладе говорится, что российский экспорт в Китай также увеличился, и это вызывает подозрения, что Пекин, возможно, импортирует российский обогащенный уран, чтобы нарастить экспорт собственного обогащенного урана.

«Мы знаем, что Китай стремится расширить свою роль на мировых рынках ядерного топлива. Это вызывает вопросы о том, может ли дополнительный импорт российского урана в Китай потенциально поддерживать рост экспорта китайского материала. Однозначно доказать это очень сложно», – заявила Долзикова.

По оценкам Долзиковой, Западу потребуется не менее двух лет, чтобы избавиться от зависимости от российского ядерного топлива.

И хотя наращивание западных обогатительных мощностей имеет огромное значение, доклад RUSI также рекомендует ужесточить торговые меры, чтобы вытеснить Россию с мировых рынков.

«Санкции или любые другие ограничительные меры должны быть многосторонними», – заметила Долзикова.

Русская служба «Голоса Америки»