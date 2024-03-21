Минюст США обвинил корпорацию Apple в нарушении антимонопольного законодательства

За последние 14 лет это уже третий иск Министерства юстиции США к Apple и первый – при администрации Джо Байдена, сообщает VOA.

Министерство юстиции США подало судебный иск, в котором корпорация Apple обвиняется в создании «незаконной монополии» на рынке смартфонов. В иске утверждается, что Apple использует свой контроль над iPhone, чтобы препятствовать росту инноваций, вытеснять конкурентов с рынка, а также искусственно завышать цены на свои продукты.



Это касается снижения функциональности смарт-часов других производителей, говорится в иске, ограничения доступа к бесконтактным платежам для сторонних цифровых кошельков и отказа разрешить приложению iMessage обмениваться зашифрованными сообщениями с конкурирующими платформами, передает агентство Associated Press.

Apple назвала иск «неверным с точки зрения фактов и закона», в компании заявили, что будут активно от него защищаться.

Компанию Apple уже на протяжении многих лет обвиняют в несправедливой конкуренции из-за ее тарифной политики и жестких ограничений использования ее продуктов сторонними организациями. Apple утверждает, что действует подобным образом с целью обеспечения безопасности пользователей.

За последние 14 лет это уже третий иск Министерства юстиции США к Apple и первый – при администрации Джо Байдена.