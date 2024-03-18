Президентские выборы в России: зеленка и поджоги избирательных участков

17 марта 2024 года завершились трехдневные президентские выборы в России.

В так называемых выборах участвовал действующий президент России Владимир Путин, который правит страной с начала 2000 года, и 3 допущенных кандидата, не имеющие особой известности и популярности среди граждан РФ.

ЦИК (Центральная избирательная комиссия) подсчитала 100% бюллетеней, беспартийный кандидат вскоре станет президентом России еще на один 6 летний срок – за него проголосовало почти 87,28% россиян. Для сравнения: на предыдущих выборах 2018 году Путин набрал 76,69% голосов. Иными словами, в лучших традициях авторитарных режимов главный кандидат набирает больше голосов при каждых новых выборах.

Явка по всей стране составила 73,33%.

В стране, продолжающей бомбить соседнюю Украину, выборы 17 марта сопровождались акцией “Полдень против Путина”, в которой принимали участие россияне, собравшиеся на избирательных участках в воскресенье в 12 часов дня по местному времени. Они портили бюллетени, голосовали за кандидата представляющего “меньшее зло” и вписывали фамилию убитого лидера оппозиции Алексея Навального.

Предыдущие дни выборов российского президента, как сообщает ЦИК, произошло восемь попыток поджога, а в 20 регионах пытались залить различными жидкостями ящики с бюллетенями. Даже был случай попытки метнуть коктейль Молотова в здание, где работали два избирательных участка.

Как сообщалось ранее, выборы в России ознаменовались протестными акциями “Полдень против Путина”.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

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