Швейцария одобрила использование замороженных российских активов на нужды Украины

Верхняя палата парламента Швейцарии – Совет кантонов – одобрила предложение, поступившее на обсуждение еще в 2023 году, использовать замороженные активы Центробанка России для помощи Украине. Теперь правительство Швейцарии может начать работу над созданием международно-правовой базы для использования российских денег.

В рамках антироссийских санкций, введенных из-за вторжения России в Украину, Швейцария заморозила активы Центробанка РФ на сумму 7,7 млрд швейцарских франков (8,8 миллиардов долларов США). Эта сумма включает в себя предварительные данные о прибыли от денежных депозитов, облигаций, акций, недвижимости и люксовых автомобилей.

Россия, в свою очередь, выступает против использования своих активов для передачи Украине и считает это решение противоправным.