Безопасно ли уехавшим россиянам посещать представительства РФ для голосования?

С 15 по 17 марта в РФ будут проходить выборы президента. Вместо трех дней, гражданам России, живущим в большинстве стран мира, принять участие в голосовании можно будет только 17 марта.



В США можно будет проголосовать в посольстве России в Вашингтоне и в генеральных консульствах РФ в Нью-Йорке и Хьюстоне. В отличие от 2018 года, когда работало консульство в Сиэтле (оно было закрыто по требованию властей США на фоне покушения российских агентов на жизнь Сергея Скрипаля), в этот раз избирательных участков на западе Соединенных Штатов не будет.



Русская служба «Голоса Америки» узнала у экспертов, безопасно ли идти в диппредставительства антивоенно настроенным россиянам, каковы шансы фальсификаций за границей и стоит ли голосовать, когда результат выборов предсказуем.

Безопасно ли посещать диппредставительства РФ?

В МИДе РФ ждут, что на фоне выборов у диппредставительств РФ вырастет число «провокаций» и пригрозили административной и уголовной ответственностью за попытки «сорвать работу в виде экстремизма или еще каких-то незаконных действий».

Непонятно, стоит ли это расценивать как предупреждение для россиян с антивоенной позицией, но по словам экспертов, до сих пор не было прецедентов преследований людей в консульствах и посольствах.

«В том числе и люди, у которых есть уголовные дела в России, подаются на заграничные паспорта, часто получают отказы, но тем не менее взаимодействие с дипломатическими представительствами пока какой-то угрозы не несло, – отмечает юрист, основательница проекта «Ковчег», который помогает россиянам, уехавшим за рубеж из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, Анастасия Буракова. – И у диппредставительств нет своих правоохранительных органов. Там не работают следователи, там не работают сотрудники полиции, которые имеют какие-то полномочия на задержание людей или на проведение оперативно-розыскных мероприятий».



По ее словам, если у правоохранителей РФ есть особый интерес к какому-то человеку, который скрывает свое местонахождение, то теоретически диппредставительство может передать эту информацию властям, когда он придет на участок. Однако она уверена, что это не будет носить массового характера.

«Вопрос в том, по кому может быть столь сильный интерес, чтобы отслеживать у всех диппредставительств, куда человек пришел проголосовать?», – говорит основательница проекта «Ковчег».

Следует ли заранее регистрироваться для участия в голосовании?

На сайте «Госуслуг» говорится, что желательно заранее подать заявление на включение в список избирателей на участке за границей. Это можно сделать онлайн – через «Госуслуги» – до 11 марта или прийти в диппредставительство лично до 14 марта.



Однако эксперты говорят, что это необязательно – достаточно явиться в день голосования с загранпаспортом (в некоторых странах допускается голосование по внутреннему паспорту).



Единственный риск в том, что может не хватить бюллетеней, если будет больше избирателей, чем обычно, отмечает Анастасия Буракова. Но в таком случае диппредставительства могут допечатать бланки для голосования, говорит Роман Удот, так что проблем возникнуть не должно.

Каковы шансы, что голос зарубежного россиянина будет украден?

Независимый электоральный эксперт, бывший сопредседатель движения «Голос» Роман Удот говорит, что для дипломатов «поддержка правящего кандидата – это мерило того, как они работают с диаспорой», и поэтому им важны «хорошие проценты», но при этом, по его словам, дипломаты ни разу не были пойманы на фальсификациях.



Анастасия Буракова также подчеркивает, что на прошлых выборах на федеральном уровне – в 2021 году в Госдуму – нарушений за границей не было. Она не ждет массовых фальсификаций в этот раз, объясняя это тем, что за рубежом особо не обучены подобным манипуляциям, и Кремль не сильно следит за выборами за пределами России и их итогами, поскольку «они не вносят значительных коррективов в общий результат». По ее мнению, все внимание властей будет на голосовании внутри страны и на оккупированных территориях.



Сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук рассчитывает, что контролировать ситуацию на участках за границей будут помогать наблюдатели. Решения по направлению наблюдателей принимают штабы кандидатов. В некоторых европейских странах особенно много желающих. По словам эксперта, в Берлине и Вильнюсе конкурс среди наблюдателей – 200 человек на место.

Чтобы уменьшить возможности фальсификаций, эксперты также призывают голосовать не онлайн, а лично. На этих президентских выборах впервые будет применяться дистанционное электронное голосование: оно будет доступно в 29 регионах, в том числе для тех, кто находится за границей, но прописан в этих субъектах. Специалисты жалуются на непрозрачность онлайн-голосования и ожидают значительного количества поддельных голосов, связанных с этим механизмом.

Почему стало меньше избирательных участков за пределами РФ?

В этот раз у находящихся за границей россиян будет меньше возможностей проголосовать лично: откроются менее 300 избирательных участков по всему миру вместо примерно 400 в 2018 году.

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) объяснили сокращение числа избирательных участков за границей тем, что в «недружественных странах» (в список «недружественных стран» входят государства, которые по мнению правительства РФ, совершили «недружественные» действия в отношении России) сократился персонал дипмиссий из-за высылки дипломатов, а также тем, что там отказываются обеспечивать безопасность. Власти Латвии недавно заявили, что обеспечат порядок у диппредставительства РФ на выборах, но при этом будут приравнивать участие в голосовании к поддержке российской агрессии против Украины.



Роман Удот считает аргумент властей РФ про безопасность несостоятельным. «Я помню про два брошенных яйца и одну петарду в консульское здание [за все время голосования за границей]. Я не думаю, что наши консульские здания настолько хрупкие», – говорит он.

Удот предполагает, что одной из причин сокращения количества избирательных участков стали опасения властей, что на результатах голосования отразится рост недовольства зарубежных россиян политикой РФ.

Каких результатов голосования ждать за рубежом на фоне массовой эмиграции россиян?

По данным ЦИК РФ на 1 января 2024 года, за границей находятся около двух миллионов российских избирателей. В 2018 году, по официальным данным, за рубежом проголосовали около 400 тысяч человек (96% от зарегистрированных за границей избирателей), 85% из них отдали голоса – за Владимира Путина.



Как объясняет Роман Удот, в основном диаспора «управляема посольствами». «Она прикормлена консульствами, для них [россиян] делают поездки, культурные программы. Они не хлебнули российской жизни и представляют ее прекрасной. Они всегда голосовали за президента, и цифры были очень радужные», – говорит Удот.

Однако, по его словам, и среди этой группы заметно изменение настроений. «Многие в диаспорах, мягко говоря, были удивлены тем, что получилось, потому что они привыкли ездить туда-обратно, привыкли говорить, что Россия – мирное государство», – продолжает эксперт. Так что с учетом голосов антивоенно настроенных релокантов результаты выборов за границей в этом году в ряде стран, особенно в странах Балтии, могут значительно отличаться от 2018 года, допускает Удот.



Анастасия Буракова считает, что граждане РФ в этот раз будут активнее голосовать за границей. «Раньше я не наблюдала какого-то активного голосования за рубежом. «Но сейчас ситуация изменилась, – говорит Буракова. – Из России уехали люди, которые придерживаются демократических взглядов, придерживаются антивоенной позиции и достаточно политически активные. Мы это видим и по акциям протеста, которые проходят за границей, и по подписной кампании в январе 2024 года (От ред. – в поддержку политика Бориса Надеждина для его регистрации в качестве кандидата на президентских выборах)».

Однако Станислав Андрейчук напоминает, что среди российских избирателей за границей «большинство голосует не в Вашингтоне, Берлине и Лондоне, а в Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье, Узбекистане, Таджикистане и т.д.». А там, по результатам предыдущих голосований, поддерживают Владимира Путина.



И даже если в этом году за рубежом проголосует двое больше избирателей, чем во время предыдущих выборов, это все равно капля в море: доля этих бюллетеней не превысит 1% от общего числа голосов. «Это сыграет только на руку или против пропаганды, когда те должны будут весь земной шар закрасить разными цветами, и у них тут, может быть, произойдут некоторые изменения. Но для результатов самих выборов это никакой роли не сыграет», – заключает Удот.

Зачем голосовать?

В избирательном бюллетене четыре кандидата: Владимир Путин, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (партия «Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ). Это наименьшее количество кандидатов с 2008 года (в 2018 году в выборах участвовали 8 человек).

Тем не менее Андрейчук считает, что не стоит упускать возможность проголосовать, ведь с исторической точки зрения это право в России появилось не так давно, около 35 лет назад. «Посчитайте, сколько раз вы можете проголосовать на выборах президента в нашей стране. Наверное, за жизнь у вас максимум десяток раз выйдет. Подумайте, стоит ли эту возможность терять», – говорит эксперт.

Роман Удот отмечает, что голосовать важно, поскольку чем больше человек явится на участки, тем меньше возможностей у комиссии для подделки подписей и вбросов бюллетеней.

«Часто их [членов комиссии] ловят, потому что они поставили [подпись] за Иванова, а потом приходит Иванов и говорит: “Кто за меня поставил подпись?”, и вызывает полицию», – рассказывает электоральный эксперт. «И потом это совесть человека, в конце концов, чтобы нельзя было сказать, что “я стоял в стороне, когда с моей страной что-то происходило”» – продолжает Удот.



Испорченный бюллетень – это тоже в своем роде «кандидат», говорит эксперт. «Испорченный бюллетень снижает процент у всех. Это еще один кандидат, такой же, как и все. Победитель должен набрать больше 50% от числа принявших участие в голосовании. И неважно, испорчен или не испорчен бюллетень, если ты опустил его в урну, ты принял участие в голосовании, – подчеркивает Роман Удот. – Чем больше будет принявших участие в голосовании, но не отдавших голос за лидера, тем у лидера будет ниже процент».

Русская служба «Голоса Америки»