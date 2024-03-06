США являются крупнейшим военным донором Украины

США являются крупнейшим поставщиком военной помощи Украине. Согласно трекеру поддержки Украины Кильского института, Вашингтон предоставил украинскому правительству двусторонние военные пожертвования на сумму 46,33 миллиардов долларов, что ставит США на первое место.

Общая сумма расходов США, как военных, так и невоенных, составляет 75,4 миллиарда долларов, в которые не входят десятки миллиардов долларов, которые США потратили на операционные расходы и расходы на обучение украинских военных.

Кроме этого, США предоставили Украине больше финансовой поддержки, чем европейские партнеры, предоставив чуть менее 26 миллиардов долларов в виде финансовых двусторонних грантов, тогда как институты Европейского Союза предоставили Украине около 18 миллиардов на эти же цели.

Германия занимает второе место по величине выделенной Украине помощи: она выделила 19,42 миллиарда долларов — почти половину от суммы, выделенной всем членам Евросоюза.

Польша предоставила военную помощь на сумму более 3 миллиардов долларов. Военная помощь Франции Украине составляет около 700 миллионов долларов, Италии — 730 миллионов долларов, Испании — 360 миллионов долларов, примерно такой же вклад внесли Эстония, Латвия и Литва.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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