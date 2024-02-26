ФБК: Навального должны были обменять на киллера из ФСБ

По словам Марии Певчих, переговоры об обмене Навального и двух неназванных граждан США на Вадима Красикова, в 2019 г. осужденного за убийство Зелимхана Хангошвили, находились на завершающей стадии, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Российский оппозиционер Алексей Навальный в момент своей смерти был близок к освобождению в результате обмена заключенными, заявила в понедельник глава Международного Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих.



Выступая на YouTube, Певчих сказала, что переговоры об обмене Навального и двух неназванных граждан США на Вадима Красикова, осужденного за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году, находились в момент смерти Навального на завершающей стадии.

В этом месяце Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону дал понять, что хотел бы вернуть Красикова, приговоренного к пожизненному заключению в Германии.



16 февраля 47-летний Навальный умер в заключении. По словам его сторонников, в свидетельстве о его смерти указано, что он умер по естественным причинам.



«Навальный в ближайшие дни должен был оказаться на свободе, потому что мы добились решения о его обмене. В начале февраля Путину предложили обменять киллера офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает срок за убийство в Берлине, на двух американских граждан и Алексея Навального», – заявила Певчих.



По ее словам, вечером 15 февраля она получила подтверждение того, что переговоры об обмене находились на завершающей стадии. Она сказала, что в некоторых обсуждениях участвовал бизнесмен Роман Абрамович в качестве посредника между переговорщиками и Путиным.



Навальный, как заявила Певчих, был убит днем позже.



Певчих не назвала двух граждан США, которых должны были обменять вместе с Навальным. США стремятся вернуть на родину Эвана Гершковича, репортера Wall Street Journal, и Пола Уилана, бывшего морского пехотинца. Путин, который пока никак не прокомментировал смерть Навального, ранее заявил, что в отношении Гершковича ведутся переговоры между российскими и американскими спецслужбами.



По словам Певчих, сторонники Навального с самого начала войны РОссии против Украины разрабатывали план по его вывозу из России в рамках обмена, пытались найти посредников и даже обращались к покойному Генри Киссинджеру.



Напомним, что в минувшую субботу тело Навального было передано его матери в Салехарде. Идет поиск места, где его сторонники смогут публично проститься с ним, написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в социальной сети X.



По словам Ярмыш, мероприятие, не связанное с похоронами, планируется провести до конца рабочей недели. О подготовке к похоронам пока не сообщается. Предполагается, что они пройдут в Москве.



На прошлой неделе президент Джо Байден встретился с вдовой и дочерью Алексея Навального, «чтобы выразить свои искренние соболезнования».



Как отмечается в заявлении Белого дома, в ходе встречи, состоявшейся в Калифорнии, Байден выразил восхищение «необычайным мужеством Навального и его наследием в борьбе против коррупции за свободную и демократическую Россию, в которой верховенство закона одинаково применимо ко всем».



В пятницу США объявили о новых крупномасштабных санкциях против России в ответ на смерть Навального, российские репрессии и агрессивную войну РФ против Украины.



Германия, Литва и Швеция были в числе стран ЕС, призвавших ввести новые санкции против России в связи со смертью Навального.



Великобритания на прошлой неделе ввела санкции против шести руководителей колонии, в которой скончался Навальный. В заявлении главы британского МИД Дэвида Кэмерона отмечается, что начальнику колонии и пяти его заместителям будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы будут заморожены.