Законодатель призывает внести Россию в список государств-спонсоров терроризма, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Российские власти внесли республиканского сенатора Линдси Грэма, ключевого союзника Дональда Трампа, в список «террористов и экстремистов».

Решение Росфинмониторинга позволяет властям блокировать российские банковские счета фигурантов списка, хотя в случае Грэма эта мера, скорее всего, носит исключительно символический характер.

Грэм отреагировал на это решение саркастическим твитом: «Пропали все мои рубли!»

Ранее 68-летний Грэм обвинил Путина в смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального и призвал президента Байдена внести Россию в список государств-спонсоров терроризма.

С такими призывами республиканец из Южной Каролины выступал уже давно.

Во вторник он вновь проявил настойчивость.

«Я принимаю вашу ставку “террорист и экстремист” и повышаю ее до “государство-спонсор терроризма в соответствии с американским законодательством”, – написал он. – Хотите верьте, хотите нет, но 2024 год будет плохим годом для путинской России».