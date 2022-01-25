Трампы получили повестки в суд

Известно, что офис генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс проводит гражданское расследование в отношении финансовых операций Trump Organization, это расследование ведется отдельно от уголовного расследования.

Текущее расследование офиса генерального прокурора, длящееся уже 2 года, предварительно установило, что организация Трампа использовала мошеннические и вводящие в заблуждение оценки активов для получения экономической выгоды.

18 января генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс запросила у суда ходатайство о принуждении, чтобы заставить Трампов явиться для дачи показаний под присягой в рамках продолжающегося гражданского расследования офиса в отношении финансовых операций Trump Organization. Ходатайство требует судебного постановления, обеспечивающего дачу показаний по повесткам, выданных Дональду Трампу, Дональду Трампу-младшему и Иванке Трамп, а также предъявление документов, находящихся Трампа-младшего.

Как сообщает офис прокурора, каждое из этих лиц принимало непосредственное участие в одной или нескольких рассматриваемых сделках. Ранее в этом месяце Трампы подали ходатайство об отмене дачи показаний, и документы, поданные Генеральным прокурором, выступают против этого ходатайства.

Как пишет прокурор Летиция Джеймс, “более двух лет Trump Organization использовала тактику проволочек и судебных тяжб, пытаясь помешать законному расследованию своих финансовых операций. На данный момент в нашем расследовании мы обнаружили существенные доказательства того, что Дональд Трамп-младший и организация Трампа ложно и мошеннически оценили несколько активов и представили эти ценности финансовым учреждениям в целях экономической выгоды. Трампы должны подчиняться нашим законным вызовам в суд для предоставления документов и свидетельских показаний, потому что никто в этой стране не может выбирать, применяется ли к ним закон и как. Мы не остановимся в наших усилиях по продолжению этого расследования и обеспечению того, чтобы никто не был выше закона.”