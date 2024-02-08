Заключенный-журналист получил поддержку штата для профдеятельности в тюрьме

Заключенный-журналист получил поддержку штата Калифорния для профдеятельности в тюрьме.

Заключенный журналист Стив Брукс, отбывающий 29-летнее заключение в тюрьме Сан-Квентин, будет освещать проблемы заключенных, находясь за решеткой. Когда Бруксу было 22 года, он был арестован за серию жестоких вторжений в дома своих жертв, за что сейчас отбывает свое недалеко от Сан-Франциско.

Стив Брукс, бывший главный редактор газеты San Quentin News, был выбран для участия в программе California Local News Fellowship. Программа является инициативой, финансируемой штатом и базирующейся в Журналистской школе Университета Калифорнии в Беркли (UC Berkeley Graduate School of Journalism), целью которой является укрепление местной журналистики по вопросам общественной политики в Калифорнии, с акцентом на общины, которые часто выпадают из фокуса внимания.

Брукс, в настоящее время отбывающий наказание в тюрьме Сан-Квентин, будет работать журналистом, готовя репортажи для редакции Bay City News Foundation. Он будет освещать вопросы заключения, уголовной юстиции и прав человека.

Брукс выразил надежду показать, что заключенные – это люди, и вдохновить других заключенных включиться в журналистику, чтобы помочь им изменить себя и повествование о них. “Участие в журналистике заставляет меня чувствовать, что я служу настоящей цели в жизни, чего я никогда раньше не чувствовал”, – сказал Брукс. “Мне нравится быть голосом для беспомощных и помогать изменить повествование о заключенных.”

Брукс, отбывающий наказание в виде лишения свободы сроком в 29 лет, присоединится к 39 другим стипендиатам, отобранным в результате конкурсного отбора для работы в редакциях местных изданий по всему штату. Программа стипендий, организованная сенатором штата Стивом Глейзером (демократом из округа Контра-Коста), поддерживает и финансирует начинающих журналистов, чтобы они в течение двух лет освещали местные новости в общинах по всему штату.

Брукс будет руководить новым разделом LocalNewsMatters.org под названием “Внутри/Снаружи”, в котором будут публиковаться репортажи заключенных журналистов, рассматривающих вопросы уголовной юстиции.