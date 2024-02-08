Grammarly увольняет 230 сотрудников, ссылаясь на развитие искусственного интеллекта.

Технологическая компания Grammarly с украинскими корнями объявила в среду о реструктуризации бизнеса “с целью сосредоточить внимание на рабочих местах будущего, поддерживамых искусственным интеллектом”. В рамках этой реструктуризации было принято решение о сокращении около 230 членов глобальной команды. Компания обязуется поддерживать уволенных сотрудников, в частности, сохранится выплата базового оклада минимум за 3 месяца, льготы по медицинскому страхованию и пр.

Это решение соответствует видению Grammarly о внедрении и использовании искусственного интеллекта в свои проекты.

“Grammarly потратила последние 15 лет на создание и улучшение нашей помощи в написании на базе искусственного интеллекта для миллионов людей по всему миру. За последние пять лет мы увеличили нашу команду с 200 до 1000 человек, одновременно ведя прибыльный бизнес,” – написал генеральный директор Grammarly Рахул Рой-Чоудхури членами команды 7 февраля.

Сокращения коснутся сотрудников офисов в Сан-Франциско – их уволят 8 апреля. Среди уволенных будут глава дизайна бренда, руководитель отдела человеческих исследований и 17 инженеров-программистов, согласно заявлению компании.

Также сообщается, что 37 сотрудников будут уволены в Украине, где компания была основана в 2009 году.

Grammarly заявила, что сохранит офисы в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Сиэтле, Берлине, Киеве (Украина), Ванкувере (Канада) и Кракове (Польша).