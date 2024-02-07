Национальный опрос: большинство американцев не хотят видеть ни Байдена, ни Трампа кандидатами в президенты.

Новый опрос Массачусетского университета в Амхерсте показал, что, хотя среди избирателей наблюдается «недомогание», они ожидают вероятный матча-реванша между президентом Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом, но есть вероятность того, что бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли создаст неожиданную встречу с действующим президентом Байденом на выборах этого года.

Опрос 1064 респондентов по всей стране, проведенный 25-30 января, показал, что 53% опрошенных и 29% республиканцев говорят, что было бы лучше, если бы Трамп не баллотировался на пост президента в 2024 году, а 57% респондентов и 37% демократов считают, что было бы лучше, если бы Байден не добивался переизбрания.

Если бы респондентам пришлось выбирать только между Баденом и Трапом, то 25% поддержали бы Трампа, 29% -Байдена, а 46% вообще не голосовали бы.

На вопрос: “Представьте, что бывший президент Трамп победит на президентских выборах 2024 года. Как вы думаете, что из перечисленного вы почувствуете?” Наибольшее число респондентов, 46%, ответили, что чувствовали бы разочарование; 41% испытал бы страх, 39% – надежду, 36% – злость, печаль и облегчение почувствовали бы 35% опрошенных, 28% стали бы счастливы и 19% гордились бы переизбранием Трампа.

На аналогичный вопрос о действующем президенте Джо Байдене 50% испытали бы разочарование, 38% – страх, 36% – печаль, 35% почувствовали бы облегчение, 32% – злость, 27% – надежду, 21% – счастье и 13% – гордость.

36% опрошенных заявили, что обеспокоены вероятностью насилия, связанного с президентскими выборами 2024 года.

Опрос показал, что сторонники Байдена ожидают хаоса – или даже диктатуры – в случае избрания Трампа. Между тем значительная часть сторонников Трампа опасается, что победа Байдена приведет к эрозии религиозных свобод и прав на оружие, а также к взрывному росту нелегальной иммиграции.