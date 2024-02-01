Украинские правоохранители обьявили подозрение 50-летнему Евгению Бабичу из Запорожской области, который 25 января 2023 года на своем «Daewoo Lanos», двигаясь по автодороге возле пгт. Торчин Луцкого района, наехал на малолетнюю девочку, 6-летнюю Милу Кунц. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил телесные повреждения, от которых скончался через 15 дней, т.е. 10 февраля прошлого года.

Пока шло расследование и проводились экспертизы, проходящий по делу в наезде на девочку, выяснилось, что подозреваемых Евгений Бабич является пастором религиозной общины христиан протестантской церкви “Добрая новость” в Запорожье.

В интервью “Славянскому Сакраменто” женщина рассказала, что у нее еще есть старшая дочка, которой было 10 лет на момент происшествия, которая до сих пор не может пережить смерть младшей дочери. Она сообщила, что никакой поддержки от подозреваемого она не получила, он только присылал в вайбер картинки, и говорит, что “Господь поможет”.

“Евгений Бабич позвонил после смерти ребенка и сказал, что мне очень повезло, потому что ребенок в рай попал,” – цитируют слова матери украинские СМИ.

Как оказалось, когда случилось происшествие, водитель Евгений Бабич перегонял машину в Запорожье из-за границы. На слезы матери никак не реагировал, только говорил, что все будет хорошо, они будут молиться, – вспоминает женщина.

Она также рассказала, что сначала правоохранительные органы были на стороне Бабича, потому они направил социальную службу на нее. Однако проведенные экспертизы в итоге показали, что водитель имел техническую возможность избежать наезда на девочку.

27 сентября 2023 года следователи сообщили водителю о подозрении в совершении уголовного преступления, а также наложили арест на его имущество в Украине. Если пастора признают виновным, ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Просьба “Славянского Сакраменто” прокомментировать ситуацию, направленная Евгению Бабичу в Фейсбуке, осталась без ответа.