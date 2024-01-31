Почти треть американцев не причисляют себя ни к одной из религий

Pew Research: Во что верят люди, которые не причисляют себя ни к одной из религий?

Сегодня около 28% взрослого населения США не относят себя ни к одной религии, называя себя атеистами, агностиками или «никем в частности», когда их спрашивают об их религии, сообщает Pew Research.

В Pew Research Center решил подробнее узнать об этой группе, в которой не относят себя ни к одной религии, которую часто называют «никакая» (nones) и провел опрос 31 июля – августа. 6 декабря 2023 г., в котором приняли участи 3317 религиозных «Nones» (658 атеистов, 678 агностиков и 1981 респондент, которые описывают свою религию как «ничего особенного».

И вот к каким выводам пришли в Pew Research Center о “Nones”.

“Nones” – термин, появившийся в 60-х года прошлого столетия. В опросах общественного мнения люди, которые отвечают на вопрос о своей религии, говоря, что они атеисты, агностики или «ничего особенного», объединяются в категорию, называемую «религиозно беспристрастными» — теперь широко известную как «Nones»

Также, согласно исследованиям, атеисты и агностики в среднем более образованы, чем религиозные американцы. Напротив, люди, которые описывают свою религию как «nones», как правило, имеют более низкий уровень образования, чем религиозно аффилированные взрослые жители США.

На прямой вопрос, почему они не религиозны, две трети «нерелигиозных» отвечают, что подвергают сомнению многие религиозные учения или не верят в Бога.

Многие также критикуют религиозные учреждения или людей, в том числе 47% говорят, что одной из очень важных причин, почему они нерелигиозны, является то, что они не любят религиозные организации. А 30% говорят, что неудачный опыт общения с религиозными людьми помогает объяснить, почему они нерелигиозны.

По ряду показателей религиозные «Nones» менее граждански активны и социально связаны, чем люди, идентифицирующие себя с какой-либо религией. В среднем они с меньшей вероятностью будут голосовать, с меньшей вероятностью будут заниматься волонтерской деятельностью в последнее время, менее удовлетворены своими местными сообществами и менее удовлетворены своей социальной жизнью.

Однако более низкий уровень гражданской активности обычно наблюдается, особенно среди «Nones», которые описывают свою религию как «ничего особенного», а не среди атеистов и агностиков. Например, атеисты и агностики в 2022 году голосовали чаще, чем исповедующие религиозные взгляды.

“Nones” гораздо реже, чем религиозные американцы, заявляют, что верят в Бога, «как описано в Библии», но большинство из них верят в Бога или какую-то другую высшую силу. Лишь 29% отвергают идею о существовании какой-либо высшей силы или духовной силы во Вселенной.

Большинство «Nones» говорят, что они выросли в религии, обычно в христианстве. Однако сегодня они, как правило, оторваны от религиозных институтов. Они не только избавились от религиозных ярлыков, но и в значительной степени отказались от участия в церквях, синагогах, мечетях и других религиозных организациях.

Например, целых 90% религиозных «никто» говорят, что они редко или никогда не ходят на религиозные службы.

Некоторые «Nones» считают себя духовными или говорят, что духовность очень важна в их жизни. Большинство «Nones» верят, что животные, кроме людей, могут обладать духом или духовной энергией – и многие говорят, что это верно в отношении частей природы, таких как горы, реки или деревья.

Некоторые «Nones» очень негативно относятся к религии, но в целом выражает смешанные взгляды, а не откровенную враждебность. Большинство говорят, что религия вызывает в обществе множество проблем, таких как нетерпимость или суеверия. Но многие «Nones» также говорят, что религия помогает людям обрести смысл и цель и может побудить людей хорошо относиться друг к другу.

В целом, 43% «Nones» говорят, что религия приносит обществу больше вреда, чем пользы, а 14% утверждают обратное.

Говоря о науке, большинство «Nones» говорят, что наука приносит американскому обществу больше пользы, чем вреда, и в среднем они относятся к науке гораздо более позитивно, чем религиозные люди. Одновременно большинство «Nones» верят, что возможности науки ограничены: 44% говорят, что всему есть научное объяснение, а 56% говорят, что есть некоторые вещи, которые наука объяснить не может.

На вопрос, что они выбирают между добром и злом, 83% «Nones» ответили, что желание не причинять вреда другим людям является ключевым фактором. А 82% говорят, что логика и разум чрезвычайно или очень важны, когда они решают, что правильно, а что нет.