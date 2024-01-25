В США состоялась казнь преступника путем удушения азотом 

В Алабаме состоялась казнь Кеннета Юджина Смита, осуждённого за убийство, которое он совершил в 1988 году. Власти штата применили новый, неапробированный метод – удушение азотом. Алабама заявила, что этот метод является гуманным, но критики назвали его жестоким и экспериментальным.

В ООН считают, что этот способ казни можно приравнять к пыткам.

Власти штата сообщили, что 58-летний был объявлен мертвым в 20:25 в тюрьме Алабамы после того, как вдыхал азот через маску, что вызвало кислородное голодание, в результате чего за считанные секунды он потерял сознание и умер.

Это была вторая казнь Смита, первая закончилась неудачей: смертельную инъекцию не смогли ввести, т.к. исполнителям не удалось попасть иглой в вену. В итоге казнь была остановлена, поскольку срок действия ордера на приведение смертного приговора в исполнение истек.