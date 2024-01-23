Совет округа в Неваде благословили именем сатаны

В Неваде случился довольно-таки казусный случай: в августе прошлого года члены комиссии округа Уошо, Невада, единогласно проголосовали за то, чтобы проводить вступительное обращение, по сути молитву, перед своими заседаниями. При этом, с точки зрения закона, любой человек имеет право произнести свое обращение.

Своим правом и воспользовался основатель Reno Satanic Джейсон Миллер на заседании комиссии округа 16 января 2024 года, из-за чего комиссар округа Клара Андриола встала и покинула свое место. Это действие получило порцию критики со стороны прессы, т.к. журналисты расценили его как противоречивое: все должны поклоняться только богу госпожи Андриолы, а она при этом не должна уважать религиозных взглядов других людей.

В своей вступительной молитве Джейсон Миллер произнес следующие слова: “Во имя вечного бунтовщика против тиранической власти, в духе вашей природы естественного мира, свободы мысли и выражения, непредвзятого интеллектуального исследования, экономики и социального прогресса, чтобы обеспечить влияние и руководство действиями благородства и справедливости при принятии решений сегодня в этом зале, чтобы действовать решительно и взять на себя ответственность, которая может лежать перед этим органом перед нами сегодня. Наступает Новый век, в котором эти решения сыграют свою роль. Для нашего освобождения, ибо здесь и сейчас — наш день радости, здесь и сейчас — наши возможности. Давайте воспользуемся этим славным днем и его очаровательными ночами, чтобы отпраздновать чудеса мира природы, ведь мы все являемся частью его безграничных тайн.”

В заключение он сказал: «Славься, сатана!» вызвав недовольство нескольких зрителей, выкрикивавших имя Иисуса.

Позднее Клара Андриола заявила о намерении работать с окружным юрисконсультом, чтобы ограничить число тех, кто может читать вступительные обращения.

Одновременно председатель комиссии Алексис Хилл сказала, что целью создания вступительной молитвы было задать позитивный тон заседаниям комиссии, и призыв Миллера соответствовал руководящим принципам, выдвинутым округом.