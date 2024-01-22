Акция «Россия без Путина» в поддержку Навального и других политзаключенных прошла в Сакраменто, в Сан-Франциско и других городах США.
По всей Америке 21 января 2024 года прошла акция «Россия без Путина», приуроченная к третьей годовщине возвращения политика Алексея Навального в Россию после прохождения лечения в Германии, где он учился после отравления “Новичком”.
Согласно сайту «Россия без Путина» , мирные акции были запланированы в 40 странах.
В США мирные демонстрации были запланированы в следующих городах и штатах:
Бостон, Массачусетс
Вашингтон, Округ Колумбия
Денвер, Колорадо
Дестин, Флорида
Джексонвилл, Флорида
Индианаполис, Индиана
Ирвайн, Калифорния
Кливленд, Огайо
Лас-Вегас, Невада
Лос-Анджелес, Калифорния
Сакраменто, Калифорния
Сан-Диего, Калифорния
Сан-Франциско, Калифорния
Сан-Хосе, Калифорния
Майами, Флорида
Миннеаполис, Миннесота
Новый Орлеан, Луизиана
Нью-Йорк
Омаха, Небраска
Орландо, Флорида
Остин, Техас
Ошхош, Висконсин
Питтсбург, Пенсильвания
Портленд, Орегон
Сент-Луис, Миссури
Сиэтл, Вашингтон
Солт-Лейк-Сити, Юта
Спокен, Вашингтон
Стэйт Колледж, Пенсильвания
Таллахасси, Флорида
Тампа, Флорида
Филадельфия, Пенсильвания
Хантсвилл, Алабама
Хьюстон, Техас
Чикаго, Иллинойс
Шарлотт, Северная Каролина
В Калифорнии наиболее многочисленная акция состоялась в Сакраменто. Участники принесли различные плакаты “Россия без Путина”, “Нет войне” и “Свободу Навальному”, кто-то принес инсталляцию в виде российского президента в полосатой тюремной робе, сидящего на электрическом стуле.
Активисты требовали освобождения всех политических заключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Напомним, что Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января 2021 года после реабилитации в Европе и сразу же был арестован. Ранее политик был отравлен на родине, после чего был вывезен в Германию, где проходил лечение и реабилитацию. C 2023 года Навальный отбывает 19 летний срок за «экстремизм». Еще несколько уголовных дел против него находятся на стадии рассмотрения.
Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com
California Local News Fellowship