Акция «Россия без Путина» в поддержку Навального и других политзаключенных прошла в Сакраменто, в Сан-Франциско и других городах США.

По всей Америке 21 января 2024 года прошла акция «Россия без Путина», приуроченная к третьей годовщине возвращения политика Алексея Навального в Россию после прохождения лечения в Германии, где он учился после отравления “Новичком”.

Согласно сайту «Россия без Путина» , мирные акции были запланированы в 40 странах.

В США мирные демонстрации были запланированы в следующих городах и штатах:

Бостон, Массачусетс

Вашингтон, Округ Колумбия

Денвер, Колорадо

Дестин, Флорида

Джексонвилл, Флорида

Индианаполис, Индиана

Ирвайн, Калифорния

Кливленд, Огайо

Лас-Вегас, Невада

Лос-Анджелес, Калифорния

Сакраменто, Калифорния

Сан-Диего, Калифорния

Сан-Франциско, Калифорния

Сан-Хосе, Калифорния

Майами, Флорида

Миннеаполис, Миннесота

Новый Орлеан, Луизиана

Нью-Йорк

Омаха, Небраска

Орландо, Флорида

Остин, Техас

Ошхош, Висконсин

Питтсбург, Пенсильвания

Портленд, Орегон

Сент-Луис, Миссури

Сиэтл, Вашингтон

Солт-Лейк-Сити, Юта

Спокен, Вашингтон

Стэйт Колледж, Пенсильвания

Таллахасси, Флорида

Тампа, Флорида

Филадельфия, Пенсильвания

Хантсвилл, Алабама

Хьюстон, Техас

Чикаго, Иллинойс

Шарлотт, Северная Каролина

В Калифорнии наиболее многочисленная акция состоялась в Сакраменто. Участники принесли различные плакаты “Россия без Путина”, “Нет войне” и “Свободу Навальному”, кто-то принес инсталляцию в виде российского президента в полосатой тюремной робе, сидящего на электрическом стуле.

Активисты требовали освобождения всех политических заключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Напомним, что Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января 2021 года после реабилитации в Европе и сразу же был арестован. Ранее политик был отравлен на родине, после чего был вывезен в Германию, где проходил лечение и реабилитацию. C 2023 года Навальный отбывает 19 летний срок за «экстремизм». Еще несколько уголовных дел против него находятся на стадии рассмотрения.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship