Открытая лесбиянка хочет стать первой женщиной-губернатором Калифорнии

В Калифорнии объявлен еще один кандидат на пост губернатора штата на выборах, которые пройдут в 2026 году. О своем желании баллотироваться на местных выборах сегодня утром заявила сенатор Тони Аткинс.

Тони Аткинс 61 год, она демократ из Сан-Диего, известна как первая лесбиянка, ставшая спикером Ассамблеи, а также первая женщина и представитель ЛГБТК+ сообщества, возглавившая Сенат: в 2018 году Тони Аткинс сменила Кевина де Леона на посту временного представителя Сената штата, что сделало ее первой женщиной и первым открытым представителем ЛГБТ, возглавившим Сенат штата Калифорнии.

Она представляет 39-й сенатский округ, который включает в себя большую часть города Сан-Диего к северу от шоссе SR-94, прибрежные города Коронадо, Дель-Мар и Солана-Бич, а также части некорпоративного ранчо Санта-Фе.

Американские СМИ и политические коллеги восприняли заявления Аткинс серьезно, т.к. она имеет успешную политическую карьеру, а также опыт управления: в 2005 году она исполняла обязанности мэра Сан-Диего, а 30 июля 2014 года – обязанности губернатора Калифорнии Джерри Брауна в течение нескольких часов (такое может происходить, когда губернатор находится, например, в командировке), что формально сделало ее первым губернатором Калифорнии – открытой лесбиянкой.

У Тони Аткинс в запасе еще 2 года, чтобы понравиться избирателям и завоевать их голоса.

В случае ее победы, представительница Сан-Диего возглавит главную экономику страны и станет первой женщиной-губернатором штата, одновременно являясь первой представительницей ЛГБТК-сообщества на таком высоком посту.

“Мой опыт определяет меня,” — сказала Аткинс сегодня. “В этой кампании и в качестве губернатора Калифорнии я останусь верным ценностям, на которых я выросла, а также людям и причинам, за и с которыми я боролась всю жизнь.”

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship