В минувшую среду муниципальные служащие Сан-Франциско собрались у Сити-холла для переговоров по коллективным договорам, предупреждая о возможной забастовке. Мэр города Лондон Брид стоит перед проблемой дефицита городского бюджета в год выборов, что ставит под сомнение, что она будет переизбрана.

Тысячи городских работников Сан-Франциско собрались в среду днем перед зданием мэрии города, заявляя о своей готовности бороться за увеличение оплаты своего труда и гарантии сохранения рабочих мест.

Среди митингующих были, в основном, государственные служащие, входящих в профсоюзы: медсестры, водители муниципальных автобусов, сантехники, библиотекари, диспетчеры срочных служб.

Профсоюзы, представляющие более 36 000 служащих, требуют обновить контракты, сроки которых истекают в июне этого года. Протестующие высказывали вопросы о миллиардах долларов, направляемых в компании частных подрядчиков, некоторые из которых время от времени попадаются на коррупционных схемах.

Стоит отметить, что Сан-Франциско традиционно подвергается критике и насмешкам за довольно посредственную чистоту улиц и проблемы городской инфраструктуры.