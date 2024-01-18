В Калифорнии одни из самых плохих дорог в США

Калифорния, судя по некоторым последним исследованиям, имеет одни из самых худших дорог в стране. Некоммерческая гражданская инициатива USA Facts, занимающаяся доступностью государственных данных, изучила штаты с лучшим и худшим качеством дорог, используя данные Бюро транспортной статистики.

Для ее создания использовали международный индекс шероховатости, который измеряет дюймы вертикального перемещения транспортного средства при перемещении на одну милю со скоростью 50 миль/час. Чем выше показатель, тем хуже дорога. Показатель менее 95 дюймов на милю означает хорошую дорогу, показатель от 95 до 170 — среднюю, а показатель выше 170 — плохую.

Согласно исследованию, Род-Айленд имеет самый большой процент участков дорог, классифицированных как плохие, на уровне 48% по состоянию на 2020 год. Далее следуют Нью-Джерси, Гавайи и Нью-Мексико.

Калифорния заняла пятое место по худшим показателям состояния качества дорог. В нашем штате третья часть дорог находится в плохом состоянии, если верить USA Facts.

Итак, статистика худших дорог в США выглядит так:

Род-Айленд: 48%

Нью-Джерси: 45%

Гавайи: 40%

Нью-Мексико: 34%

Калифорния: 33%

Штаты с лучшими дорогами:

Теннесси: 5,4%

Вайоминг: 5,7%

Северная Дакота: 5,8%

Оклахома: 6,3%

Небраска: 7,1%

В целом 80,1% дорог в Соединенных Штатах считаются приемлемыми, согласно Бюро транспортной статистики.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship