Теннисистка Шарапова купила дом в Калифорнии за $11,5 млн

Мария Шарапова, в прошлом являющаяся первой ракеткой мира, приобрела дорогостоящий особняк в Монтесито, округ Санта-Барбара, штат Калифорния. Теперь ее новыми соседями является актёр Орландо Блум и известная певица Кэти Перри.

Гражданка России Мария Шарапова купила особняк за 11 500 000 долларов. Если перевести сумму в рубли, то по нынешнему курсу получится более одного миллиарда рублей.

Ранее особняк был собственностью Энн Лури, вдовы Роберта Луи, одного из владельцев бейсбольного клуба «Чикаго Уайт Сокс» и по совместительству магнатом в сфере недвижимости. Энн приобрела этот особняк в 2008 году на 8 300 000 долларов.

В особняке Шараповой пять спален. Он был возведён ещё в 49-м году прошлого века в окружении леса (1,3 гектара). Дом построили довольно высоко в предгорье, прямо над центром города Монтесито.

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Особняк имеет крытую террасу, с которой открывается вид на океан и бассейн. Задний двор занимает гостевой дом с отдельной кухней и гостиной. Дополнительно там был обустроен гараж на три автомобиля и зона отдыха.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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