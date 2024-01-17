Актера и бывшего губернатора Калифорнии задержали за провоз дорогих швейцарских часов без регистрации. Часы люксового бренда Audemars Piguet стоимостью 20 тысяч евро Арнольд Шварценеггер вез на Всемирный климатический саммит. Там он планировал выставить их на благотворительном аукционе. По данным издания Bild, часы изготовлены специально для Шварценеггера.

Шварценеггер прилетел в Мюнхен из Лос-Анджелеса, а дальше планировал отправиться в австрийский Кицбюэль на Всемирный климатический саммит.

На данный момент Шварценеггер провел в помещении полиции уже несколько часов. Как сообщает Bild, на него завели уголовное дело на предмет уклонения от уплаты налогов.

«Если товар остается в ЕС, вы должны задекларировать его на таможне. Это относится ко всем, независимо от того, зовут ли их Шварценеггер или Мюллер, Мейрер, Хубер», – отметил представитель таможни в комментарии немецкому изданию SZ, пишет VOA.